Tujina

23 let po izginotju truplo Makendonca našli zazidano v hiši

Bruselj, 26. 01. 2026 17.34 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
Ti.Š.
Pogrešani Redžep Rahmanovski

Okostje, ki so ga delavci lani poleti našli v kleti hiše v bruseljski občini Forest, pripada več kot dve desetletji pogrešanemu državljanu Severne Makedonije Redžepu Rahmanovskemu. Belgijska policija ob tem prosi za pomoč javnost – vse, ki bi karkoli vedeli o izginotju tedaj 27-letnega moškega, pozivajo, naj jim to sporočijo.

Okostje makedonskega državljana Redžepa Rahmanovskega, ki je izginil pred 23 leti, so našli zazidano v hiši v Belgiji, je sporočila tamkajšnja policija in javnosti posredovala fotografijo pokojnika.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

16. julija lani so delavci med obnovitvenimi deli na nepremičnini na ulici Rue Caporal Tresignies v kleti našli posmrtne ostanke, piše Brusselstimes. Forenziki pa so zdaj potrdili, da okostje pripada Makedoncu, ki je izginil leta 2003. V postopek identifikacije je bil vključen tudi antropolog.

Izginil 16. julija, truplo našli na isti datum

Rahmanovski se je rodil 25. julija 1976 v Makedoniji. Nazadnje so ga videli v noči na 16. julij 2003, ko je odhajal iz službe v restavraciji v okrožju Rue du Marche aux Fromages v Bruslju. Kasneje so ga prijavili kot pogrešanega. Policija pa vse do indetifikacije najdenega okostja ni imela nikakršnih informacij o njegovi usodi. 

Nedavno so sicer še sporočili, da so na polagi forenzičnih ugotovitev izdali nalog za preiskavo hiše, v upanju, da bodo pridobili več informacij o tem, kaj se je zgodilo z žrtvijo, navedbe bruseljskega časnika povzema hrvaški net.hr.

Belgijska policija išče tudi morebitne priče oziroma kogar koli, ki bi imel informacije o Rahmanovskem in njegovem izginotju. V izjavi so poudarili, da bodo vse posredovane informacije obravnavali zaupno. Takoj so sicer sprožili preiskavo, bruseljsko javno tožilstvo je za analizo primera imenovalo forenzične izvedence, zvezni policijski laboratorij in strokovnjake za identifikacijo žrtev nesreč.

pogrešani Bruselj truplo klet

V Izrael posmrtni ostanki še zadnjega talca iz Gaze

S tovornjaki blokirali mejne prehode proti Schengnu

KOMENTARJI6

BroNo1
26. 01. 2026 19.21
Groza!
Odgovori
+1
1 0
ZIPPO
26. 01. 2026 19.19
Zlorabili so ga,ubili in zazidali.Naj počiva v miru.
Odgovori
+3
3 0
proofreader
26. 01. 2026 17.45
Noro, kaj se dogaja na sedežu EU.
Odgovori
+9
14 5
jugatneme
26. 01. 2026 18.35
Samo za informacijo - v Bruslju z okoli 1,3 milijona prebivalcev živi le nekaj več kot tretjina domačinov, ostalo so vse priseljenci iz držav izven EU pa tudi EU. Z več kot 120 nacionalnosti je eno najnevarnejših glavnih mest v EU.
Odgovori
+15
17 2
Morgoth
26. 01. 2026 18.38
Ravno danes sem zasledil podatek, da je Belgijcev v Bruslju samo 22%☠️
Odgovori
+16
16 0
marjanovic.drazen
26. 01. 2026 18.56
To je delo migrantov. Rabis s.marcino da se zaves kje zivimo.
Odgovori
+5
5 0
lakala28
26. 01. 2026 19.10
Ja, noro je včasih. Se spomnim, da je pred časom en orbanov podrepnik nag plezal po žlebu navzdol, ko ga je med gejevskim druženjem presenetila policija. Res je noro tam v Bruslju oz. se najdejo tudi fejst nori tam.
Odgovori
+0
1 1
BBcc
26. 01. 2026 19.22
Vlada desnica Evropi.
Odgovori
-1
0 1
