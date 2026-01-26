23 let po izginotju truplo Makendonca našli zazidano v hiši

Okostje makedonskega državljana Redžepa Rahmanovskega , ki je izginil pred 23 leti, so našli zazidano v hiši v Belgiji, je sporočila tamkajšnja policija in javnosti posredovala fotografijo pokojnika.

16. julija lani so delavci med obnovitvenimi deli na nepremičnini na ulici Rue Caporal Tresignies v kleti našli posmrtne ostanke, piše Brusselstimes . Forenziki pa so zdaj potrdili, da okostje pripada Makedoncu, ki je izginil leta 2003. V postopek identifikacije je bil vključen tudi antropolog.

Rahmanovski se je rodil 25. julija 1976 v Makedoniji. Nazadnje so ga videli v noči na 16. julij 2003, ko je odhajal iz službe v restavraciji v okrožju Rue du Marche aux Fromages v Bruslju. Kasneje so ga prijavili kot pogrešanega. Policija pa vse do indetifikacije najdenega okostja ni imela nikakršnih informacij o njegovi usodi.

Nedavno so sicer še sporočili, da so na polagi forenzičnih ugotovitev izdali nalog za preiskavo hiše, v upanju, da bodo pridobili več informacij o tem, kaj se je zgodilo z žrtvijo, navedbe bruseljskega časnika povzema hrvaški net.hr.

Belgijska policija išče tudi morebitne priče oziroma kogar koli, ki bi imel informacije o Rahmanovskem in njegovem izginotju. V izjavi so poudarili, da bodo vse posredovane informacije obravnavali zaupno. Takoj so sicer sprožili preiskavo, bruseljsko javno tožilstvo je za analizo primera imenovalo forenzične izvedence, zvezni policijski laboratorij in strokovnjake za identifikacijo žrtev nesreč.