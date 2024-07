23-letnica, ki je ostala brez noge, na zdravljenju, policija preiskuje 30-letnika

Policisti postaje pomorske in letališke policije Zadar so opravili kriminalistično preiskavo zoper 30-letnega hrvaškega državljana - zaradi suma storitve kaznivega dejanja "ogrožanja posebnih vrst prometa", pišejo hrvaški mediji.

Sumijo ga, da v torek, 23. julija, okoli 17. ure pri otoku Vrgada kot upravljavec najetega plovila ni upošteval predpisov o varnosti pomorskega prometa in drugih varnostnih predpisov in pravil plovbe ter varstva življenja ljudi na morju. Prav zaradi tega naj bi se 23-letna ženska poškodovala v morju, v neposredni bližini plovila.

Žensko so s hudimi poškodbami odpeljali v bolnišnico, kjer so bili celo zdravniki presenečeni, da je ob tako močnih krvavitvah sploh preživela. Hrvaški mediji so včeraj poročali, da jo bo šala, ki je šla po zlu, spremljala do konca življenja, saj je izgubila nogo.

Po opravljeni kriminalistični preiskavi bo zoper 30-letnega osumljenca podana kazenska prijava, so še sporočile hrvaške oblasti.