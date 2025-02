23-letnik se je radikaliziral prek TikToka, vihtel 10-centimetrski nož

Še preden je policija uradno komentirala ozadje sobotnega smrtonosnega napada z nožem v Beljaku, so se avstrijski mediji že razpisali o tem, da bo dejanje najverjetneje označeno za islamistični teroristični napad. To je nato potrdil tudi avstrijski notranji minister: "Gre za islamistični napad, povezan z Islamsko državo," je na današnji novinarski konferenci dejal Gerhard Karner. Kot je dodal, se je 23-letni napadalec iz Sirije radikaliziral prek spleta, v njegovem stanovanju so našli tudi zastave IS. Sicer naj bi upal, da ga bo med napadom ustrelila policija, smrt pa je sejal z zložljivim nožem z 10-centimetrskim rezilom.

Sobotni napad z nožem v Beljaku na avstrijskem Koroškem, v katerem je bil ubit 14-letnik, še pet moških pa jih je bilo ranjenih, je po ugotovitvah preiskovalcev izvedel islamistični napadalec, je na današnji novinarski konferenci sporočil avstrijski notranji minister Gerhard Karner. Kot je dodal, se je mlajši moški radikaliziral v "zelo kratkem času". Zaenkrat domnevajo, da ni bilo sostorilcev, a policijska prisotnost v Beljaku ostaja močno povečana. Karner je ob tem napovedal "množično preverjanje določenih ciljnih skupin", kot so tisti, ki so upravičeni do azila s sirskim in afganistanskim poreklom.

Za napadalca sicer še vedno velja domneva nedolžnosti, za zdaj ga bremenijo umora in petih poskusov umora, ali bodo dodane še obtožbe terorizma, bo pokazala nadaljnja preiskava. V Avstriji že več let, radikalizacija prek spleta Že pred tem so to informacijo objavili tudi tamkajšnji mediji. Pri časniku Der Standard so se sklicevali na vire pri preiskovalcih na avstrijskem Koroškem, ko so zapisali pišejo, da bo krvavi beljaški napad z nožem verjetno označen kot islamistični teroristični napad. V tem primeru bo šlo za drugi tovrstni napad v Avstriji, dodajajo.

Osumljenec, 23-letni Sirec, naj bi med zločinom vzklikal, da je Alah velik, in priznal, da se je radikaliziral na spletu, se sklicujejo navedbe preiskovalcev. Da ima napad teroristično ozadje, domnevajo tudi v krogih notranjega ministra, dodaja časnik. Napadalec naj bi prisegel zvestobo Islamski državi (IS) ali drugi džihadistični organizaciji. Enako navaja tudi Kronen Zeitung, ki piše, da so med hišno preiskavo v njegovem stanovanju našli zastavo IS, radikaliziral pa naj bi se prek družbenega omrežja TikTok, spremljal je številne islamistične pridigarje. Dodajajo, da je v Avstriji od leta 2020, pred kratkim pa so mu priznali status begunca. Ni veljal za grožnjo, njegovo ime se ni pojavilo na nobenem seznamu varnostnih organov, prav tako še nikoli ni bil obsojen zaradi katerega koli kaznivega dejanja.

Fotografije ob aretaciji, ki so zaokrožile po spletu, ga prikazujejo nasmejanega. Po dejanju je pokazal tudi dvignjen kazalec, znan tudi kot gesta IS, piše omenjeni časnik. Računal naj bi sicer na to, da ga bo med napadom ubila policija. Napadalec je po podatkih policije uporabil zložljiv nož z deset centimetrov dolgim rezilom, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Morilsko orožje so našli na tleh in ga zasegli.

Po podatkih policije je moški v soboto okoli 16. ure začel zabadati mimoidoče v središču Beljaka, očitno naključno. Umrl je 14-letni Avstrijec, pet ljudi je bilo ranjenih. Trije od njih potrebujejo intenzivno nego, ena žrtev je hospitalizirana v stabilnem stanju, le enega poškodovanca so morali oskrbeti ambulantno. Gre za turškega državljana, vsi ostali poškodovanci pa imajo tako kot pokojni deček avstrijsko državljanstvo, še navaja Standard.

Napad pretresel celotno Avstrijo Avstrijski politični vrh se je na napad odzval z zgroženostjo in obsodil dejanje, piše STA. Predsednik Alexander Van der Bellen je napad danes označil za grozljivega.

"Politično moramo uporabiti vse vzvode, da preprečimo takšna grozljiva dejanja v prihodnosti," je dejal vodja vladajoče ljudske stranke (ÖVP) Christian Stocker, vodja socialdemokratov Andreas Babler pa se je zavzel za kaznovanje storilca z "vso strogostjo pravne države". Vodja skrajno desnih svobodnjakov (FPÖ) Herbert Kickl pa je dejal, da gre za "sistemsko napako prve kategorije" in ponovno poudaril svojo strogo migracijsko politiko pod geslom "Trdnjava Avstrija". Tudi pri Zelenih in Neosu so obsodili napad in izrazili globoko pretresenost zaradi tragedije. Avstrijo je napad pretresel v času, ko so propadla pogajanja med ÖVP in svobodnjaki o oblikovanju nove vlade ta teden, v katerih je bilo eno osrednjih vprašanj priseljevanja in varnosti.

