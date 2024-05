23-letnik želel na silo vdreti v pilotsko kabino, nato se je zaklenil na stranišče

A ko so se še premikali po stezi, se je letalo nenadoma ustavilo. To je podžgalo radovednost potnikov, še posebej po tem, ko je pilot potnike obvestil, da imajo tehnične težave in da se morajo ustaviti, je za Slobodno Dalmacijo dejal eden od potnikov.

Na letalo sta prispela policista, najprej sta bila v sprednjem delu, kjer sta se pogovarjala s posadko, nato pa sta odšla do konca letala, kjer se je 23-letnik zaklenil v stranišče. "Na letalu je med potniki prišlo do prerivanja, vsi so želeli videti, kaj se dogaja," je dodal potnik Senad. Zaradi gneče ni bilo jasno, ali so policisti nasilno vdrli v stranišče ali pa se je 23-letnik predal sam. "Trije policisti so ga nato vklenjenega odpeljali čez stezo do letališke stavbe," je poudaril Senad.

Policija je naknadno sporočila, da omenjena oseba ni bila videti vinjena ali pod vplivom kakšnih drugih substanc. Za zdaj ni znano, kakšni so bili njegovi nameni. No, potniki so si po jutranji drami lahko oddahnili, saj je njihovo letalo okoli 9. ure zjutraj prispelo v Split, letalski prevoznik pa se je vsem potnikom opravičil za dvourno zamudo.