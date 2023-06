23-letniku, ki je divjal po parkirišču, grozi do osem let zapora

Sodnica je odločitev sprejela na podlagi videoposnetkov in izjav zaslišanih prič. Kmalu po dogodku so se namreč na spletu pojavili nazorni posnetki divjanja in trenutek, ko je 23-letnik izgubil nadzor nad vozilom in trčil v skupino ljudi ter parkiran avtomobil.

Sodnica je v obrazložitvi zapisala, da je bil osumljeni že dvakrat kaznovan zaradi prehitre vožnje, kar je tudi glavni razlog, da je zanj odredila pripor. Ocenila je še, da "obstaja resnična in konkretno predvidljiva ponovitvena nevarnost kaznivega dejanja," navedbe tiskovne predstavnice okrajnega sodišča navajajo pri Indexu.

Osumljenec je obtožen kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče v cestnem prometu s hudimi telesnimi poškodbami.

V nesreči je bilo poškodovanih pet ljudi, trije pešci in dve osebi, ki sta bili v avtomobilu, v katerega je trčil 23-letnik, od tega so štirje v bolnišnici. Tri osebe so utrpele hude telesne poškodbe. Kot se je izkazalo, voznik ni vozil pijan ali pod vplivom drog.

Za takšno dejanje je na Hrvaškem predvidena zaporna kazen od enega do osem let. Avtomobil 23-letnika so zasegli in odpeljali na tehnični pregled.

Javnost ob tem opozarja, da je bilo divjanje vnaprej napovedano prek družbenih omrežij ter da so policisti prijavo prejeli, preden so posredovali. Prometna policija je navedbe potrdila. "Prijavo smo prejeli, vendar se je zaradi kopice drugih dogodkov do prihoda kolegov nesreča že zgodila."