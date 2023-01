2300 evrov za noč z elitno spremljevalko v Davosu

V Davosu se je ta teden začelo petdnevno 53. letno srečanje Svetovnega gospodarskega foruma, na katerem organizatorji pričakujejo okoli 2700 gostov. Med njimi bo tudi letos zagotovo kar nekaj takih, ki si po težkih temah, kot so vojna v Ukrajini, energetska in prehranska kriza ter visoka inflacija, želijo intimne ženske družbe po vnaprej dogovorjeni poti. Prostitucija je v Švici legalna.

Novinarji britanskega časnika The Times so se že leta 2020 razpisali o temni strani Davosa, povzeli so tudi pričevanje švicarskega policista, ki je dejal, da v času trajanja konference v znano gorsko turistično središče pride vsaj 100 predstavnic najstarejše obrti.