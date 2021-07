24 let iskal ugrabljenega sina, sedaj ga je lahko znova objel

V videoposnetku, ki ga je policija objavila po srečanju, so družinski člani tesno objeti, v solzah in vpijejo: "Našli smo te, vrnil si se."

Pravijo, da ima vsaka zgodba srečen konec in tudi saga družine na Kitajskem, ki je 24 let iskala svojega ugrabljenega sina, se je čez noč končala. Policija v mestu Liaočeng v provinci Šandong je v ponedeljek sporočila, da je izsledila Gua Šincena , ki je zdaj star 26 let, živi v sosednji provinci Henan in dela kot učitelj. Po dolgih letih iskanja so ga znova združili s starši.

Guoja je leta 1997, ko je bil star dve leti, v bližini njihovega doma ugrabila neznana ženska. Oblasti so šle takoj v akcijo, zbirale dokaze, toda primer je bil zaradi takrat še ne tako napredne tehnologije nerešen. Guo Gangtang , oče mladeniča, sina ni nikoli nehal iskati, saj se je, potem ko je njegov sin izginil, tudi sam odločil, da ga poišče. Podal se je na iskanje po vsej državi in prevozil 500.000 kilometrov.

Po Kitajski je potoval z motorjem, na katerega je bila pritrjena zastava s fotografijo njegovega sina in vrečo, polno letakov. Za iskalno akcijo je porabil vse svoje prihranke in si nabral tudi precejšnje dolgove, saj je na svoji dolgi poti zamenjal 10 motociklov.

Gangtangovo iskanje žal ni obrodilo sadov, saj svojega sina ni našel, vendar je policiji uspešno pomagal izslediti več kot 100 drugih ugrabljenih otrok in jih združiti z njihovimi družinami. Sreča se jim je nasmehnila v tem tednu, ko so s pomočjo nove tehnologije uspešno izsledili tudi njegovega sina. Ministrstvo za nacionalno varnost je z najnovejšo tehnologijo, ki vključuje DNK-analizo in omogoča primerjavo obraznih potez, v provinci Henan našlo potencialno ujemanje. Ko so policisti izsledili dotičnega moškega, je DNK-test pokazal, da gre za pogrešanega Guoja Šincena.

Policija je nemudoma pridržala tudi osumljenca in njegovo dekle. Po zaslišanju sta priznala, da je punca ugrabila otroka, se sestala s fantom in se z avtobusom odpravila v Henan, kjer sta ga prodala. Ni pa znano, komu sta ga prodala, saj policija podrobnosti o preiskavi in njegovem odraščanju še ni razkrila.