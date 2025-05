24-letna Novosadčanka z voljo in pogumom kljubovala smrti

Enoletna dojenčica, mož, zdravniška kariera ... nasmejano 24-letnico je 1. novembra zjutraj vse to čakalo doma, a tja se do danes še ni vrnila. Nekaj minut pred poldnevom je njene sanje pokopalo več ton betona. Vse od takrat Novosadčanka Teodora leži v bolnišnici, zdravniki, ki so se več mesecev borili za njeno življenje, pa so se zdaj razgovorili o njenem zdravstvenem stanju. Priznali so, da so vse statistike sprva kazale, da ne bo preživela.

Na koledarju je bil 1. november 2024 in na glavni železniški postaji v Novem Sadu je bilo nekoliko manj živahno kot običajno, saj so učitelji v Srbiji prav za ta dan razglasili stavko. A vseeno so številni ljudje hiteli po svojih opravkih, čakali bližnje, se poslavljali od njih. Ob 11.56 pa je dnevni vrvež presekal zlovešč zvok. Padli nadstrešek je na mestu usmrtil 14 ljudi, tri preživele pa so s hudimi poškodbami prepeljali v bolnišnico.

16. dan po tragediji se je seznam žrtev podaljšal še za eno ime, konec marca je umrl še drugi poškodovani.

18-letni Vukašin je umrl po skoraj petih mesecih v bolnišnici

Ostala je le še ena preživela. Mediji so se že kmalu razpisali, da gre za 24-letno Teodoro Martinko, študentko medicine iz okolice Novega Sada, ki naj bi ji morali amputirati obe nogi in del medenice. Zdravniki so se več mesecev borili za njeno življenje, zdaj pa je pred mikrofon stopila Teodora Tubić, vodja klinike za intenzivno terapijo v novosadskem kliničnem centru. Potrdila je, da je pacientka zunaj življenjske nevarnosti, čaka pa jo dolgotrajna rehabilitacija. Še vedno ugotavljajo, katera ustanova bi bila zanjo najustreznejša, neizogibna pa bo proteza.

Operacij konec, previjanja so še potrebna

Že več kot pol leta multidisciplinarni tim Kliničnega centra Vojvodine (KCV) skrbno spremlja stanje Teodore Martinko, edine poškodovanke, ki je uspela preživeti padec nadstreška in težo poškodb. Njeno stanje je zdaj stabilno in je zunaj življenjske nevarnosti. "Že nekaj časa leži na oddelku. Resnično upam, da so vsi operativni posegi zdaj za nami, še vedno pa je pred nami neko krajše obdobje, ko so potrebna previjanja, ne pa več vsakodnevna," je za srbsko televizijo RTS dejala zdravnica Tubićeva.

Po njenih besedah sta poleg prizadevanj celotne zdravniške ekipe veliko vlogo pri tem uspehu odigrala tudi Teodorina pogum in močna volja. "Njeno prvotno stanje je bilo po vseh statistikah zares tako, da nismo pričakovali, da bo preživela. Zdaj pa lahko rečemo, da je zunaj vsakršne življenjske nevarnosti in iskreno upamo, da bo kmalu odpuščena iz naše ustanove," je priznala.

Rehabilitacija bo zahtevna

Dodala pa je, da bi bilo vsekakor potrebno, da se njeno zdravljenje nadaljuje z rehabilitacijo. "Še vedno trajajo pogovori in iskanje najbolj primerne ustanove zanjo, vsekakor pa bi bilo neizogibno, da se ji priskrbi proteza, s pomočjo katere bi lahko funkcionirala v vsakdanjem življenju," je zaključila.

Denar zanjo zbirajo tudi v Srbiji. Da bi ji priskrbeli nujno potrebno pomoč, je humanitarni sklad "Novi Život – Stefan Milivojević" v soglasju s Teodorino družino organiziral humanitarno akcijo zbiranja pomoči zanjo.

