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24-letnik, ki je sejal smrt na Poljskem, umrl v bolnišnici

Krakow, 09. 11. 2026 07.58 pred 43 minutami 3 min branja 41

Avtor:
N.V. STA
Žalovanje po strelskem napadu v Krakovu

24-letnik, ki je na mestnem trgu v Krakovu začel streljati, pri tem pa ubil šest ljudi in jih še 15 ranil, je umrl v bolnišnici. Moški je bil v kritičnem stanju, potem ko so ga ustrelili policisti, prestal je tudi več operacij. V njegovi hiši so našli še trupla sestre, matere in očeta.

Napadalec je v soboto z avtomobilom zapeljal na trg v središču starega mestnega jedra Krakova in s polavtomatsko puško začel streljati. Ubil je štiri ženske in dva moška, ranjenih pa je še 16 ljudi, med njimi dva policista, eden je v kritičnem stanju, piše AP News.

V hiši napadalca v mestu Ostrowiec Świtokrzyski, približno 150 kilometrov severovzhodno od Krakova, so našli tudi trupla njegove sestre, matere in očeta. Pokojna sestra osumljenca je bila mlada umetnica, ki je študirala na Akademiji za likovno umetnost v Krakovu. 

Policija je osumljenca ustrelila. Tožilstvo preiskuje napad kot teroristično dejanje, motiv za napad pa trenutno še ni znan.

Notranji minister Marcin Kierwiski je povedal, da je osumljenec zagovarjal "zelo radikalna" in "ultranacionalistična" stališča. "Vse kaže, da so ga privlačile skrajno desničarske ideologije," je dodal na novinarski konferenci.

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Lokalne oblasti v mestu Ostrowiec Świtokrzyski so sporočile, da so v družinski hiši zasegle sedem kosov strelnega orožja. Skupno število zaseženega orožja se je tako povzpelo na 11, vključno s štirimi kosi, ki so jih našli pri osumljencu oziroma v njegovem avtomobilu v Krakovu.

Po navedbah oblasti sta imela tako oče kot sin dovoljenje za posedovanje orožja.

Dva dni žalovanja

V nedeljo zvečer so se prebivalci in drugi žalujoči na krakovskem glavnem trgu poklonili žrtvam. Ob luknjah od izstrelkov so položili sveče in cvetje. Trg, ki je sicer priljubljena turistična točka, se je po strelskem napadu spremenil v prizorišče krvavega nasilja in žalovanja.

Poljski predsednik Karol Nawrocki je po smrtonosnem napadu razglasil dvodnevno žalovanje, ki poteka še danes. Mediji so prilagodili svoje programe in odpovedali zabavne oddaje, gledališča so odpovedala predstave, koncerti pa se začenjajo z minuto tišine, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Danes zvečer je na osrednjem trgu, prizorišču napada, napovedan shod. "Naj v tem težkem času izkažemo solidarnost in dokažemo, da bo Krakov vedno ponosno, gostoljubno in odprto mesto," je na družbenih omrežjih pozval župan Lukasz Gibala.

Tradicionalno pentatonsko melodijo, znano kot trobentaški pozdrav s stolpa Marijine cerkve, ki se je vsako uro oglasila z najvišjega stolpa bazilike sv. Marije, so ponoči začasno prekinili. To se je zgodilo prvič po drugi svetovni vojni.

Preberi še Streljanje v središču Krakova: šest žrtev, osumljenec v kritičnem stanju

Policist v komi

Policista, ki sta zaustavila strelca, njuno posredovanje pa so oblasti označile za junaško, ostajata v bolnišnici. Eden je še vedno v komi, drugi pa se je iz nje že prebudil, je povedal Klczar. Oblasti so javnost pozvale tudi k darovanju krvi za najhuje ranjenega policista.

"Če ne bi bilo učinkovitega in nesebičnega posredovanja teh dveh mladih mož, bi bilo lahko število žrtev bistveno večje," je dejal Klczar.

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