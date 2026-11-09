24-letnik, ki je sejal smrt na Poljskem, umrl v bolnišnici

Napadalec je v soboto z avtomobilom zapeljal na trg v središču starega mestnega jedra Krakova in s polavtomatsko puško začel streljati. Ubil je štiri ženske in dva moška, ranjenih pa je še 16 ljudi, med njimi dva policista, eden je v kritičnem stanju, piše AP News. V hiši napadalca v mestu Ostrowiec Świtokrzyski, približno 150 kilometrov severovzhodno od Krakova, so našli tudi trupla njegove sestre, matere in očeta. Pokojna sestra osumljenca je bila mlada umetnica, ki je študirala na Akademiji za likovno umetnost v Krakovu. Policija je osumljenca ustrelila. Tožilstvo preiskuje napad kot teroristično dejanje, motiv za napad pa trenutno še ni znan. Notranji minister Marcin Kierwiski je povedal, da je osumljenec zagovarjal "zelo radikalna" in "ultranacionalistična" stališča. "Vse kaže, da so ga privlačile skrajno desničarske ideologije," je dodal na novinarski konferenci.

Lokalne oblasti v mestu Ostrowiec Świtokrzyski so sporočile, da so v družinski hiši zasegle sedem kosov strelnega orožja. Skupno število zaseženega orožja se je tako povzpelo na 11, vključno s štirimi kosi, ki so jih našli pri osumljencu oziroma v njegovem avtomobilu v Krakovu. Po navedbah oblasti sta imela tako oče kot sin dovoljenje za posedovanje orožja.

Dva dni žalovanja

V nedeljo zvečer so se prebivalci in drugi žalujoči na krakovskem glavnem trgu poklonili žrtvam. Ob luknjah od izstrelkov so položili sveče in cvetje. Trg, ki je sicer priljubljena turistična točka, se je po strelskem napadu spremenil v prizorišče krvavega nasilja in žalovanja.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Žalovanje po strelskem napadu v Krakovu AP

Žalovanje po strelskem napadu v Krakovu AP

Žalovanje po strelskem napadu v Krakovu AP

Žalovanje po strelskem napadu v Krakovu AP







Poljski predsednik Karol Nawrocki je po smrtonosnem napadu razglasil dvodnevno žalovanje, ki poteka še danes. Mediji so prilagodili svoje programe in odpovedali zabavne oddaje, gledališča so odpovedala predstave, koncerti pa se začenjajo z minuto tišine, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Danes zvečer je na osrednjem trgu, prizorišču napada, napovedan shod. "Naj v tem težkem času izkažemo solidarnost in dokažemo, da bo Krakov vedno ponosno, gostoljubno in odprto mesto," je na družbenih omrežjih pozval župan Lukasz Gibala. Tradicionalno pentatonsko melodijo, znano kot trobentaški pozdrav s stolpa Marijine cerkve, ki se je vsako uro oglasila z najvišjega stolpa bazilike sv. Marije, so ponoči začasno prekinili. To se je zgodilo prvič po drugi svetovni vojni.

Policist v komi