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24-letnik, ki je ukradel letalo in povzročil preplah, se ničesar ne spominja

Budimpešta, 31. 08. 2026 15.21 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.H.
Madžar ukradel športno letalo

Poročali smo že, da madžarske oblasti preiskujejo incident, zaradi katerega je morala vojska v soboto aktivirati dežurna bojna letala. 24-letni moški, ki je ukradel majhno športno letalo in z njim poletel proti območju jedrske elektrarne Paks, je po aretaciji policiji povedal, da je bil tako pijan, da se ničesar ne spominja.

24-letnik je v soboto povzročil pravo dramo na Madžarskem. Na letališču v Kalocsi, približno 100 kilometrov južno od Budimpešte, je brez dovoljenja odletel z manjšim letalom cessna 172. 

Po aretaciji so mladeniča odpeljali v bolnišnico in nato pridržali. Tožilstvo je zanj zahtevalo pripor, zoper njega pa poteka postopek zaradi neupravičenega odvzema vozila in drugih kaznivih dejanj.

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Mladenič je med policijskim zaslišanjem povedal, da je bil tako pijan, da se ne spomni ne tatvine letala ne dogodkov, ki so sledili.

Opravili so dodatne teste, s katerimi bodo skušali ugotoviti, ali je 24-letnik poleg alkohola zaužil še kakšne prepovedane droge ali druge substance.

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Poletel proti jedrski elektrarni

Letalo je kmalu po vzletu pritegnilo pozornost vojaških radarjev, saj je nezakonito vstopilo v omejen zračni prostor v bližini jedrske elektrarne Paks na jugu Madžarske, je poročal NDTW World. Vojska je takoj poslala dva lovca, da bi prestregla letalo.

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Nekaj minut pozneje je mladenič zasilno pristal na polju sončnic blizu mesta Gerjen, približno 15 kilometrov od Paksa.

Takoj ko je zapustil letalo, je poskušal pobegniti in kmalu ga je na cesti opazil mimoidoči voznik. Po besedah voznika je bil mladenič videti raztreseno in zmedeno, zato mu je voznik poskušal pomagati. Mladenič je nato sedel v avto in poskušal odpeljati, a ga je voznik ustavil. Čez nekaj minut je prispela policija in ga aretirala.

madžarska letalo jedrska elektrarna

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