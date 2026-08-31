24-letnik, ki je ukradel letalo in povzročil preplah, se ničesar ne spominja

24-letnik je v soboto povzročil pravo dramo na Madžarskem. Na letališču v Kalocsi, približno 100 kilometrov južno od Budimpešte, je brez dovoljenja odletel z manjšim letalom cessna 172. Po aretaciji so mladeniča odpeljali v bolnišnico in nato pridržali. Tožilstvo je zanj zahtevalo pripor, zoper njega pa poteka postopek zaradi neupravičenega odvzema vozila in drugih kaznivih dejanj.

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Mladenič je med policijskim zaslišanjem povedal, da je bil tako pijan, da se ne spomni ne tatvine letala ne dogodkov, ki so sledili. Opravili so dodatne teste, s katerimi bodo skušali ugotoviti, ali je 24-letnik poleg alkohola zaužil še kakšne prepovedane droge ali druge substance.

Poletel proti jedrski elektrarni

Letalo je kmalu po vzletu pritegnilo pozornost vojaških radarjev, saj je nezakonito vstopilo v omejen zračni prostor v bližini jedrske elektrarne Paks na jugu Madžarske, je poročal NDTW World. Vojska je takoj poslala dva lovca, da bi prestregla letalo.

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