24-letnik, ki je v trgovini ubil 23 ljudi, obsojen na 90 dosmrtnih kazni

Strelec iz Teksasa, ki je leta 2019 v trgovini Walmart ubil 23 ljudi, je bil obsojen na 90 zaporednih dosmrtnih kazni v zveznem zaporu. Strelec je krivdo priznal šele potem, ko so zvezni tožilci sporočili, da zanj ne bodo zahtevali smrtne kazni.

Strelec, ki je hladnokrvno ustrelil in ubil 23 ljudi v trgovini Walmart je prejel kazen za svoje dejanje. Obsodili so ga na kar 90 zaporednih dosmrtnih kazni v zveznem zaporu, obsodba pa je sledila dvodnevnemu čustvenemu pričanju, ko je 24-letni Patrick Crusius sedel iz oči v oči s preživelimi in sorodniki pokojnih.

icon-expand Patrick Crusius FOTO: AP

To je bilo eno najbolj smrtonosnih množičnih streljanj v zgodovini ZDA. Napadalec je s puško ciljal na večinoma latinskoameriške kupce, pri čemer je v mestu El Paso na ameriško-mehiški meji umrlo 23 ljudi, še 22 pa jih je bilo ranjenih. Nekaj trenutkov pred tem, ko so pod njegovimi streli padli mnogi, je na svojem profilu na družbenem omrežju objavil manifest, poln sovraštva in uperjen proti priseljencem. Ko je zatrdil, da so njegov cilj prav res bili priseljenci, so zvezni tožilci skušali streljanje preiskati kot domači terorizem in zločin iz sovraštva. Crusius je na zveznem sodišču zločine priznal, da se je izognil obsodbi na smrt. Zvezni tožilci so ga lahko preganjali zaradi zločinov iz sovraštva, zaradi umorov pa ga bo preganjalo teksaško državno sodišče. Teksas je sicer ameriška zvezna država, kjer najpogosteje izrekajo smrtno kazen.

FOTO: AP

Februarja je Crusius priznal krivdo za 90 obtožb, med katerimi je bilo 23 obtožb za kazniva dejanja iz sovraštva, ki so povzročila smrt, 22 obtožb za kazniva dejanja iz sovraštva, ki so povzročila telesne poškodbe, 23 obtožb za uporabo strelnega orožja pri zveznem nasilnem kaznivem dejanju, ki je povzročilo smrt, in 22 obtožb za uporabo strelnega orožja pri zveznem nasilnem dejanju. Preživeli in svojci ubitih v množičnem streljanju so v sredo prvič neposredno spregovorili o strelcu. Napadalec je med zaslišanjem, na katerem so svojci njegovih žrtev podali ganljive izjave, pokazal zelo malo čustev, svojci preminulih pa so ga označili za "pošast", "morilca" in "parazita". Zvezni sodnik David Guaderrama je odločil, da bo obsojenec kazen prestajal v Koloradu, dokler mu ne bo začela soditi država Teksas. 24-letnik je sicer dejal, da mu je žal za svoja krvoločna dejanja. Napadalec je namensko odšel v Teksas Strelec je 3. avgusta 2019 vstopil na parkirišče Walmarta, oblečen v zaščitno obleko, imel je zaščitna očala ter puško in začel streljati. S streljanjem je nadaljeval tudi v notranjosti trgovine ter ranil in ubil žrtve na blagajni, med nakupovalnimi hodniki in v bližini vhoda. Še isti dan je bil aretiran.

icon-expand Patrick Crusius na sodišču FOTO: AP