24-letnik želel preveslati Tihi ocean, na zadnjem delu poti pa se je čoln prevrnil

Lani julija se je 24-letni Tom Robinson iz Peruja odpravil na pot, s ciljem preveslati Tihi ocean in s tem postati najmlajša oseba na svetu, ki bi ji to uspelo, poroča CNN. Kot je Robinson pojasnil za ABC News, je to potovanje načrtoval že več kot desetletje. Vendar tudi med potjo ni vse potekalo gladko, v enem trenutku je moral narediti postanek zaradi zdravljenja, saj se je okužil s stafilokokom in imel po nogah rane. Druga ovira so bile nevihte, ki so ga večkrat odnesle z začrtane poti, še ena od večjih nevarnosti pa so bili seveda morski psi. "Večinoma so bili prijazni, vendar so mi med veslanjem grizli vesla," je dejal za ABC News.