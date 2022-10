24-nadstropno stolpnico zajel požar

24-nadstropno stolpnico v Istanbulu je zajel močan požar, ki je požiral večino nadstropij nebotičnika. Posnetek incidenta prikazuje grozljiv prizor, kjer se dim vije v nebo, medtem ko plameni sežigajo stolpnico, nadstropje po nadstropje. Videoposnetki požara, ki so preplavili družbena omrežja, prikazujejo kolone vozil, ki obdajajo goreči stolp in se ga trudijo pogasiti. To jim je na koncu tudi uspelo. Vzrok požara še ni znan.

Požar naj bi izbruhnil v Fikirtepeju, predelu Istanbula, po družbenih omrežjih pa krožijo videoposnetki, ki prikazujejo, kako se je požar dvignil po celotni dolžini stolpnice. Požar naj bi sicer najprej zajel spodnje nadstropje stolpnice in se izredno hitro razširil na zgornja nadstropja. Po mestu se je širil gost dim. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Požar so uspeli pogasiti, celotna ulica pa je bila blokirana še dolgo časa. To se je zgodilo le nekaj dni po tem, ko je na istem območju turške prestolnice odjeknila eksplozija. Prejšnji konec tedna je uhajanje plina povzročilo veliko eksplozijo v drugi stanovanjski stavbi v Fikirtepeju, ki je ubila tri ljudi in enega ranila.