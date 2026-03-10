Naslovnica
Tujina

24 ur pretresov in šokov: po izjemnem skoku cena nafte navzdol

Washington, 10. 03. 2026 08.54 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
M.S.
Točenje goriva

Ponedeljek, 10. dan vojne na Bližnjem vzhodu, je bil eden najbolj nestanovitnih dni trgovanja z nafto v svetovni zgodovini. Cene nafte so poskočile na rekordne vrednosti, ameriški borzni indeksi so padli, ameriški predsednik Donald Trump pa je skušal umiriti razmere z napovedjo, da bo vojne "kmalu konec". Sledil je padec cen, a je Trump nato znova povzročil nekaj zmede z izjavo, da bo Iran prizadel "dvajsetkrat huje" kot zdaj, če bodo blokirali Hormuško ožino. Negotovost tako ostaja, kljub temu pa so azijske borze danes v zelenem.

Nadaljevanje konflikta na Bližnjem vzhodu je okrepilo strahove pred poglabljanjem energetske krize, cena surove nafte pa je tako v ponedeljek skočila na najvišjo raven v zadnjih štirih letih in v nekem trenutku dosegla ceno 119,50 dolarja za sod.

Kmalu zatem se je pojavila informacija o izrednem zasedanju finančnih ministrov skupine G7. Nakazovalo se je, da bi lahko države sprostile kar 300 milijonov sodov naftnih rezerv, ki bi jih koordinirala Mednarodna agencija za energijo. Že sama ugibanja so bila dovolj, da se je rast cene nafte nekoliko umirila, poroča BBC. Na koncu ministri odločitve niso sprejeli.

Nazadnje se je oglasil še ameriški predsednik Donald Trump in z besedami nakazal, da bo vojne kmalu konec, cena nafte pa je začela prosto padati in se ustavila pri okoli 90 dolarjih za sod. 

Nihanje cene sicer ni presenetljivo, saj so v Perzijskem zalivu zaradi blokade Hormuške ožine, skozi katero potuje 20 odstotkov svetovne nafte in zemeljskega plina, 'obtičali' milijoni sodčkov, večina zalivskih držav pa je poročala o upočasnitvi proizvodnje. Bahrajnska naftna družba je celo razglasila višjo silo, ki jo osvobaja od pogodbenih obveznosti.

Preberi še Cene nafte v nebo, borze strmo navzdol: Bahrajn razglasil višjo silo

Trump je v ponedeljek skušal zmanjšati pomen izjemne rasti cene nafte, češ da se je zvišala "manj kot sem mislil, da se bo". V intervjuju za CBS News je sprva vojno označil za "skoraj zaključeno", ob zaprtju borze pa je znova podal vrsto nasprotujočih si izjav, ki so nakazovale, da se bo konflikt nadaljeval. "Zmagali smo v marsičem, a ne dovolj."

Na družbenih omrežjih je zapisal: "Če bo Iran storil karkoli, kar bi ustavilo pretok nafte v Hormuški ožini, ga bodo ZDA prizadele DVAJSETKRAT HUJE, kot so ga prizadele doslej." A Teheran je že opozoril, da se ne bo predal in da ne bo dovolil izvoza "enega litra nafte" iz regije, če se bodo ameriški in izraelski napadi nadaljevali, so poročali iranski državni mediji.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je včeraj namignil, da bi lahko več držav napotilo svoje ladje v Perzijski zaliv, kjer bi nato "spremljali" tankerje, s tem pa bi utrdili vitalno trgovinsko pot.

Trump je prav tako napovedal, da bo Washington odpravil nekatere sankcije, povezane z nafto, da bi ublažil pomanjkanje. Napoved je sledila kmalu po telefonskem pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. "Imamo sankcije proti nekaterim državam. Te sankcije bomo odpravili, dokler se ožina ne bo odprla," je dejal. Trumpova administracija je denimo prejšnji teden Indiji dovolila, da lahko 30 dni kupuje rusko nafto, potem ko ji je to prejšnji mesec prepovedala.

Čeprav so se cene znižale, pa se z nafto še vedno trguje po bistveno višjih cenah kot pred nekaj tedni, poroča Guardian. 

Nepopisna gneča na bencinski črpalki v Vietnamu
Nepopisna gneča na bencinski črpalki v Vietnamu
FOTO: Profimedia

Zaskrbljenost zaradi višjih cen goriva in negotovosti glede oskrbe sta spodbudila vlade po vsej Evropi in Aziji k ukrepanju. Hrvaška, Madžarska, Južna Koreja in Tajska so v zadnjih dneh uvedle omejitve cen goriva, da bi ublažile grožnjo pomanjkanja.

Filipini so javnim uslužbencem naročili, naj zmanjšajo porabo klimatskih naprav in zmanjšajo število potovanj. Bangladeš je medtem zaprl vse univerze in prestavil praznik Eid al-Fitr kot del nujnih ukrepov za varčevanje z električno energijo in gorivom.

Tudi če bi se vojna danes končala, kaos v dobavnih verigah ostaja, prav tako tudi škoda, povzročena energetski infrastrukturi, ki se bo odpravljala tedne, poroča BBC. Kljub temu se zdi, da Trumpa vendarle omejujejo ekonomski vidiki, naraščanje cen goriva pa ni po godu njegovim volivcem.

Vojne na Bližnjem vzhodu zaenkrat še ni konec, trgi so mirnejši, a razmere ostajajo negotove.

Slovenija odloča 2026
