24 ur v zaščitni obleki na 'otoku smrti' zbirala vzorce

Leta 2023 sta se Youtuber Dara Tah in njegov prijatelj Matt James odločila obiskati otok, ki stalnih prebivalcev ni videl vse od konca 19. stoletja, kasneje pa so ga zaradi bioloških poskusov s sporami antraksa zaprli tudi za obiske. Britanca sta bila tako ena prvih, ki sta na otoku preverila, ali je ta po več letih varen za ljudi, poroča Net.hr .

Med poskusi iz leta 192 so se namreč sproščale spore antraksa. Ovce, ki so bile takrat na območju testiranja, so zaradi zastrupitve hitro poginile, prav tako tudi skoraj vse drugo življenje na otoku. Prav zaradi tega so takrat otok razglasili za preveč nevarnega za ljudi.

Da na njem tudi več desetletij kasneje ni opaziti živih bitij, sta hitro spoznala tudi Tah in James. Našla sta le ožgano zemljo in več kosti živali.

Odvzela sta tudi deset vzorcev zemlje in jih poslala v laboratorij na analizo, ki je kasneje pokazala, da otok ni več onesnažen. "Otok antraksa ni več otok antraksa," je sporočil Tah.

Uradno je bil otok za nevarnega razglašen leta 1990, čeprav se je dekontaminacija začela že štiri leta pred tem. Takrat so ga prepojili z mešanico morske vode in formaldehida, onesnaženo zemljo pa odstranili in sežgali. Leta 2022 je nato celoten otok zajel požar, ki pa ni povzročil večje škode in je imel po besedah lastnika celo pozitiven učinek, saj je iztrebil rastlinje.

Antraks se lahko prenaša skozi rane, meso okuženih živali ali z vdihavanjem spor, simptomi pa med drugim vključujejo razjede, bruhanje in tudi šok. Večina primerov okužb pri ljudeh je sicer ozdravljivih z antibiotiki, za živali pa je antraks skoraj vedno smrtonosen.