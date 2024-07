Postavili kamero za 24-urni prenos 'mega brloga' z več kot 2000 klopotačami

Kamero so nastavili na odročnem območju na zasebnem zemljišču v severnem Koloradu, in sicer na pobočju, ki je polno skalnih razpok, saj se tam kače lahko grejejo in skrivajo pred plenilci. Točne lokacije strokovnjaki niso želeli razkriti, da se na kraju ne bi slučajno pojavili kakšni "sovražniki", kač, ki bi jim želeli škodovati, ali pa ljubitelji, ki bi se zlahka lahko znašli v težavah.

Pojasnila je, da so v tem letnem času v brlogu le breje kačje samice, samci in druge samice pa se v tem času preselijo v nižje bližnje pokrajine. Mladiči bodo na svet prilezli avgusta, za razliko od skoraj vseh drugih plazilcev pa se male klopotače ne izležejo iz jajc, pač pa se rodijo žive.

"To je velik, zelo velik brlog za klopotače. To je eden največjih, kar jih poznamo," je povedala vodja projekta RattleCam Emily Taylor s kalifornijske politehnične državne univerze.

Klopotače so posebne tudi zato, ker za razliko od drugih kač matere klopotače skrbijo za svoje mladiče, jih varujejo pred plenilci in jih ščitijo s svojimi telesi. Včasih klopotača dejansko poskrbi tudi za mladiče, ki niso njeni. "Klopotače so pravzaprav res dobre matere. Ljudje tega ne vedo," je izpostavila Taylorjeva.

Pojasnila je tudi, da čeprav so klopotače znane kot "grozljive in napadalne", spletna kamera pravzaprav kaže drugače. Pravi, da so klopotače precej družabne živali, ki so agresivne zgolj ko se počutijo ogrožene ali ko lovijo plen. "Rada bi se zavzela zanje, saj so podcenjene in ljudem pokazala, da imajo klopotače tudi drugo plat, ki je res vredna našega občudovanja," je dodala.