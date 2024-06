246 dni v ujetništvu: 'Najbolj me je obremenjevala skrb za starše'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pozvala je tudi, naj ljubezen prevlada nad sovraštvom v današnji razdrobljeni izraelski družbi in se zavzela za "vse, kar je mogoče", da bi domov vrnili preostale talce. Njeno video sporočilo je bilo predvajano med tedenskim shodom na Trgu talcev v Tel Avivu.

V osmih mesecih ali 246 dneh v ujetništvu v Gazi je Noa Argamani mislila predvsem na svoje starše. Tako je povedala v svojem prvem javnem sporočilu, odkar so jo pred tremi tedni rešili iz ujetništva. "Kot edinko in kot hčerko matere z neozdravljivo boleznijo me je v ujetništvu najbolj obremenjevala skrb za starše," je dejala.

Argamanijevo so skupaj s tremi drugimi talci rešili 8. junija v vojaški operaciji izraelskih specialnih enot v središču Gaze. Njen partner Avinatan Or, od katerega so jo ločili med ugrabitvijo na glasbenem festivalu Supernova, ostaja v ujetništvu.

Posnetek njene ugrabitve, na katerem jo je videti kričati, ko jo njen ugrabitelj odpelje na motorju, je postal eden najbolj znanih posnetkov terorističnega napada 7. oktobra.

Njena stiska je pritegnila široko pozornost, tako zaradi posnetka njene ugrabitve kot zaradi želje njene matere Liore, ki ima terminalnega možganskega raka, da bi jo znova videla, preden umre.

Zahvalila se je javnosti, ker je "poskrbela, da so se slišali naši glasovi, ko nismo mogli govoriti", in pozvala aktiviste, naj se še naprej borijo za vrnitev preostalih talcev.

"Čeprav sem zdaj doma, ne moremo pozabiti talcev, ki so še vedno v ujetništvu Hamasa, in narediti moramo vse, da jih pripeljemo domov," je dejala.

Domneva se, da je 116 od 251 talcev, ki jih je Hamas prijel 7. oktobra, še vedno v ujetništvu, potem ko je bilo med tedenskim premirjem konec novembra izpuščenih 105 civilistov. Štirje so bili pred tem izpuščeni, sedem, vključno z Argamanijevo, pa so jih rešile izraelske sile. Našli so tudi trupla 19 talcev, vključno s tremi, ki jih je pomotoma ubila IDF.

Argamanijeva sicer ni pozvala vlade, naj s Hamasom sklene dogovor o izpustitvi talcev. Družina njenega partnerja pripada skupini družin talcev, ki si prizadeva za povečan vojaški pritisk za osvoboditev svojih ljubljenih, namesto za dogovor o prekinitvi ognja, kot ga zagovarja skupina, ki organizira tedenske shode v Tel Avivu.

Aprila je njegova družina prosila, naj protestniki prenehajo uporabljati njegovo podobo in ime za pozivanje k dogovoru s talci in predčasnim volitvam, pri čemer so jih obtožili, da ga uporabljajo kot "politični instrument".