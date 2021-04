25 let po izginotju študentke iz Kalifornije prijeli osumljenca za umor

Skoraj 25 let po izginotju 19-letne študentke Kristin Smart je kalifornijska policija prijela dolgoletnega osumljenca za umor. Paul Flores je bil njen sošolec, s katerim sta skupaj zapustila zabavo, bil je tudi zadnji, ki jo je videl živo. Njenega trupla pa še vedno niso našli. Policija obljublja: "Ne bomo odnehali!"

icon-expand Kristin Smart je izginila 25. maja 1996. Njenega trupla še vedno niso našli. FOTO: AP

Tedaj 19-letna bruckaKristin Smart se je 25. maja 1996 vračala z zabave v študentskem naselju kalifornijske politehnične univerze v kraju San Luis Obispo, približno 240 kilometrov severozahodno od Los Angelesa, in izginila. Njenega trupla vse do danes niso našli. Njen sošolecPaul Flores je policiji povedal, da sta skupaj zapustila zabavo malo pred drugo uro zjutraj, vendar sta se ulico pred domom, v katerem je imela sobo, ločila. Čeprav ga je policija vsa ta leta sumila za njen umor, ni imela dovolj dokazov. Marca letos pa je policija okrožja San Luis Obispo s psi, specializiranimi za iskanje trupel, preiskala dom njegovega očeta Rubena Floresa v San Pedru, na obrobju Los Angelesa. Šerif okrožja Ian Parkinson je na novinarski konferenci povedal, da so bili pri tem zaseženi dokazi, ki so privedli do nadaljnjih korakov – aretacij, poročaReuters. Potrdil je le, da so v torek aretirali 44-letnega Paula Floresa, ki ga obtožnica bremeni umora."Skozi našo celotno preiskavo je bil Paul Flores glavni osumljenec," je dejal. Potrdil je, da so v povezavi s primerom pridobili nove dokaze – potem ko so preiskali njegov telefon in tekstovna sporočila. Zaradi suma sostorilstva je policija v kraju Arroyo Grande prijela tudi njegovega očeta, 80-letnega Rubena Floresa. "Ni še konec, saj še vedno nismo našli Kristin. Še naprej se bomo trudili, da bi našli njene posmrtne ostanke," je še dejal Parkinson. Dodal je, da je govoril z njeno družino, ki ji je po aretacijah vsaj malo odleglo."Našli bomo Kristin," je zatrdil. Razkril je tudi, da so preiskovalci v vsem tem času pridobili 41 nalogov za preiskave na 16 različnih lokacijah in spisali več kot 500 policijskih poročil. Na zadnjih dveh lokacijah so uspeli pridobiti dokaze, ki družino Flores povezujejo s Kristininim izginotjem.

icon-expand Iskanje Kristin Smart na posestvu Rubena Floresa. FOTO: AP

Družina Smart je sicer ves čas domnevala, da je Flores umoril njihovo hčerko. Obtoževali so ga in zoper njega celo vložili civilno tožbo, češ da jo je zalezoval in izkoristil trenutek, ko je bila opita, da jo je umoril. Flores je policiji povedal, da je Kristen z zabave hodila zelo počasi, on pa jo je objemal okoli pasu, da bi jo v hladni noči grel. Ko jo je pospremil do doma, naj bi odšel v svojo sobo. A mesec dni pozneje so psi za iskanje trupel policijo pripeljali do njegove vzmetnice na levi strani sobe. Tudi potem, ko so vzmetnico že odnesli iz stavbe skupaj z drugim potencialnim dokaznim gradivom, so psi še vedno nakazovali na isto mesto, poročaThe Daily Beast.

icon-expand Paul Flores je bil ves čas glavni osumljenec. FOTO: AP

Floresov cimerDerrick Tse je policiji povedal, da mu je ta dejanje priznal. "Ja, ubil sem jo in odpeljal k moji mami. Še vedno je tam,"naj bi mu dejal. Poleg tega je imel Flores ureznine po kolenih in modrico na očesu, ko ga je policija prvič zaslišala. Trdil je, da se je poškodoval med košarko dan potem, ko je Kristin izginila, a njegovi prijatelji so povedali, da je tak že prišel na košarko. Paul Flores je bil pridržan brez varščine, na sodišču pa se bo moral zglasiti še ta teden. OdvetnicaSarah Sanger, ki ga zastopa, je sporočila, da njena odvetniška pisarna ne komentira nerešenih primerov. Ruben Flores pa bo lahko izpuščen proti plačilu varščine v višini 250.000 dolarjev (209.000 evrov) in naj bi na sodišče prav tako prišel še ta teden. "Do sedaj nismo videli še nobenih fizičnih dokazov," je povedal Harold Mesick, odvetnik, ki ga zastopa. "Moja stranka je upravičena do domneve nedolžnosti. To pomeni, da absolutno ni kriva," je še dodal.