25 let sodelovanja: Iran in Kitajska z novim paktom

Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Said Hatibzadeh je že pred podpisom pojasnil, da dogovor vsebuje politični, gospodarski in strateški del. "Verjamemo, da je ta dokument lahko zelo učinkovit pri poglabljanju" odnosov med Iranom in Kitajsko, je dejal.

Spomnil je, da je bil pakt prvič predlagan med obiskom kitajskega predsednika v Teheranu januarja 2016. Tedaj sta se Xi in njegov iranski kolega Hasan Rohani strinjala o vzpostavitvi načrta za "recipročna vlaganja na področjih transporta, energetike, industrije in storitev".

Julija lani je nekdanji iranski predsednik Mahmud Ahmadinedžad iranske oblasti obtožil, da pogajanja o novem 25-letnem sporazumu s tujo državo potekajo, ne da bi državljani vedeli za to.

Zarif je v parlamentu zagotovil, da v tem dogovoru ni nobene skrivnosti. Obljubil je, da ga bodo predstavili javnosti, "ko bo dokončan". Vlada te obljube še ni izpolnila, tako da je o dogovoru znanih bolj malo podrobnosti.

Pakt je del kitajske pobude Pas in pot oz. novodobne svilne ceste. V okviru te pobude Peking financira infrastrukturne projekte po svetu in tako krepi svojo vlogo v mednarodni skupnosti.

Wang, ki je v Teheran prispel v petek zvečer, se na obisku v Iranu mudi nekaj dni po tistem, ko je doma gostil ruskega zunanjega ministraSergeja Lavrova. Iran, Kitajska in Rusija so vsi v napetih odnosih z Washingtonom tudi po prihodu novega ameriškega predsednika Joeja Bidna na oblast.

Kitajska in Rusija sta tudi med podpisnicami mednarodnega sporazuma o iranskem jedrskem programu, iz katerega so ZDA pod vodstvom tedanjega predsednika Donalda Trumpa izstopile in znova uvedle sankcije proti Teheranu. Peking in Moskva sta kritična do sankcij in si prizadevata za oživitev dogovora.