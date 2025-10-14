25 let zapora za krvnike potnikov z vlaka Beograd–Bar

Pripadniki paravojaške enote bosanskih Srbov, t. i. Maščevalci, so pod vodstvom Milana Lukića 27. februarja 1993 v kraju Štrpci ustavili vlak, ki je peljal na progi Beograd–Bar. Legitimirali so potnike in nato z vlaka odpeljali 20 potnikov, ki niso bili srbske narodnosti. Odpeljali so 18 Bošnjakov, Hrvata in osebo, katere identitete je ostala neznana.

Zadrževali so jih v prostorih bližnje osnovne šole, kjer so jih zlorabljali in oropali ter nazadnje odpeljali na obrežje Drine, kjer so jih postrelili in njihova trupla vrgli v reko. Najstarejša žrtev je imela 59, najmlajša 16 let.

Višje sodišče v Beogradu je na zaporne kazni danes nepravnomočno obsodilo Gojka Lukića, Duška Vasiljevića in Dragano Đekić. Prvima dvema je prisodilo po deset let zapora, Đekićevi pa pet, so sporočili s sodišča.

Za zločin v Štrpcih je bilo pred sodišči v regiji pravnomočno obsojenih deset ljudi. Do danes so našli posmrtne ostanke le štirih žrtev.

O tem dogodku sicer govori tudi kratki film Mož, ki ni mogel molčati režiserja in scenarista Nebojše Slijepčevića. Gre za slovensko manjšinsko koprodukcijo, ki je lani v Cannesu prejela zlato palmo v kategoriji kratki film.