Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

25 let zapora za krvnike potnikov z vlaka Beograd–Bar

Beograd, 14. 10. 2025 17.34 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , D.L.
Komentarji
0

Sodišče v Srbiji je zaradi vojnega zločina proti civilistom na skupno 25 let zapora obsodilo tri bivše pripadnike paravojaških enot bosanskih Srbov. Obsojeni so bili zaradi sodelovanja pri ugrabitvi, zlorabah in umoru 20 potnikov z vlaka v kraju Štrpci blizu Višegrada v Bosni in Hercegovini februarja 1993.

Železniška postaja v Štrpcih
Železniška postaja v Štrpcih FOTO: AP

Pripadniki paravojaške enote bosanskih Srbov, t. i. Maščevalci, so pod vodstvom Milana Lukića 27. februarja 1993 v kraju Štrpci ustavili vlak, ki je peljal na progi Beograd–Bar. Legitimirali so potnike in nato z vlaka odpeljali 20 potnikov, ki niso bili srbske narodnosti. Odpeljali so 18 Bošnjakov, Hrvata in osebo, katere identitete je ostala neznana.

Zadrževali so jih v prostorih bližnje osnovne šole, kjer so jih zlorabljali in oropali ter nazadnje odpeljali na obrežje Drine, kjer so jih postrelili in njihova trupla vrgli v reko. Najstarejša žrtev je imela 59, najmlajša 16 let.

Višje sodišče v Beogradu je na zaporne kazni danes nepravnomočno obsodilo Gojka Lukića, Duška Vasiljevića in Dragano Đekić. Prvima dvema je prisodilo po deset let zapora, Đekićevi pa pet, so sporočili s sodišča.

Za zločin v Štrpcih je bilo pred sodišči v regiji pravnomočno obsojenih deset ljudi. Do danes so našli posmrtne ostanke le štirih žrtev.

O tem dogodku sicer govori tudi kratki film Mož, ki ni mogel molčati režiserja in scenarista Nebojše Slijepčevića. Gre za slovensko manjšinsko koprodukcijo, ki je lani v Cannesu prejela zlato palmo v kategoriji kratki film.

vojni zločin vlak štrpci obsodba maščevalci
Naslednji članek

Zvišanja upokojitvene starosti v Franciji še ne bo

Naslednji članek

Hitra cesta naj bi v dveh letih in pol povezala Mostar z Dalmacijo

SORODNI ČLANKI

V BiH sedem bosanskih Srbov obsodili zaradi vojnih zločinov v Štrpcih

V BiH in Srbiji aretirali 15 domnevnih vojnih zločincev

Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286