Rokavski preliv, ki je mrzel, poln tokov in nepredvidljiv, je kljub vsem svarilom preplavala 25-letna Nemka. Pa ne le to – preliv med Francijo in Veliko Britanijo je preplavala najhitreje, hitreje kot kateri koli moški pred njo. Njen komentar pa: to je bil moj cilj.