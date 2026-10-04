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25-letna Slovenca padla z obzidja na Kreti, stanje enega resno

Hania, 04. 10. 2026 14.37 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Obzidje mesta Hania na Kreti

S Krete poročajo o hujši nesreči dveh 25-letnih Slovencev. Padla naj bi z obzidja mesta Hania ter se pri tem hudo poškodovala. Oba se zdravita v bolnišnici, eden je zaradi zloma hrbtenice in lobanje intubiran.

V zgodnjih jutranjih urah v petek se je na Kreti, na obzidju mesta Hania, zgodila hujša nesreča, v katero sta vpletena dva 25-letna Slovenca, poročajo grški mediji.

Incident se je zgodil okoli 4.30 zjutraj, ko so okoliški prebivalci obvestili nacionalni center za nujno pomoč. Moška sta iz trenutno neznanega razloga padla z beneškega obzidja Zahodnega jarka ter pri tem utrpela hude poškodbe. Oba so prepeljali v splošno bolnišnico v Hanii.

Po besedah vodje bolnišnice so morali zaradi poškodb enega od njiju intubirati na oddelku za intenzivno nego. Utrpel je namreč zlome hrbtenice in lobanje. Zaradi resnosti njegovih poškodb naj bi ga po stabilizaciji pristojni premestili v eno največjih javnih zdravstvenih ustanov v Grčiji – Univerzitetno splošno bolnišnico v Heraklionu.

Drugi moški je utrpel več zlomov reber in je bil operiran.

Obzidje, s katerega sta padla 25-letnika, se odvisno od posamezne točke dviga med pet in sedem metrov v višino.

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