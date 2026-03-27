Tujina

Umrla 25-letnica, ki je kljub očetovemu nasprotovanju izbrala evtanazijo

Barcelona, 27. 03. 2026 07.53 pred 1 uro 4 min branja 20

Avtor:
U.Z.
Noelia Castillo

25-letni Noelii Castillo, parapleginji, ki si je želela dostojno umreti, je po dveh letih sodnih bitk uspelo uveljaviti pravico do evtanazije. V četrtek je v bolnišnici v Barceloni prejela koktajl treh zdravil in odšla tako, kot si je želela – lepo oblečena, naličena in brez spremstva staršev, predvsem očeta, ki ji je dejanje hotel preprečiti. Njen primer je sicer ponovno odprl razpravo o asistirani smrti v Španiji – kdo lahko zaprosi zanjo in kakšno vlogo ima v tem procesu družina.

Primer 25-letne Noelie Castillo Ramos je v Španiji zelo odmeven. Mlada Katalonka je precejšnji del otroštva preživela v institucionalni oskrbi, njeno življenje pa je zaznamovala vrsta tragedij. Prvič jo je spolno napadel nekdanji fant, s katerim je bila v vezi štiri leta, potem ko je vzela uspavalne tablete, da bi lažje zaspala.

Drugi spolni napad se je zgodil, ko jo je v nočnem klubu posililo več moških. Travme, ki so ostale po teh dogodkih, so bile tako močne, da jo je minila volja do življenja. Najprej je poskušala storiti samomor s prevelikim odmerkom zdravil, a ji ni uspelo. Nato je leta 2022 skočila skozi okno petega nadstropja, a je preživela, si poškodovala hrbtenjačo in ostala hroma od pasu navzdol, poroča španski časnik La Razon.

Aprila 2024 je uradno zaprosila za evtanazijo pri Katalonski komisiji za jamstva in evalvacijo, organu, ki ga sestavljajo odvetniki, zdravniki in strokovnjaki za bioetiko. Po pregledu njene prošnje se je komisija odločila, da jo bo odobrila, saj je bila v skladu z zakonom.

Strokovnjaki so ocenili, da je njena želja posledica hude travme po spolnem napadu leta 2022 in nepopravljive telesne invalidnosti, ki ji je povzročala tako fizične kot psihične bolečine.

Nasprotovanje očeta

1. avgusta 2024 bi bila evtanazija izvedena, če ne bi dan pred tem njenemu očetu skupaj z odvetniško pisarno Christian Lawyers uspelo to preprečiti s pritožbo na sodišče. Trdil je, da Noelia zaradi težav z duševnim zdravjem ne more svobodno odločati o svoji prihodnosti.

Noelia se psihiatrično zdravi od 13. leta starosti, ko sta se njena starša ločila. Sčasoma so ji diagnosticirali obsesivno-kompulzivno motnjo in mejno osebnostno motnjo.

Mama se z odločitvijo hčerke ni strinjala, a jo je kljub temu spoštovala.

Odobritev evropskega sodišča

Sodne bitke zaradi očetovega nasprotovanja so se razvlekle na dve leti, o zadevi se je odločalo na več sodiščih. Noeliino zdravstveno stanje je ocenilo na desetine specialistov in psihiatrov, ki so potrdili, da izpolnjuje vse zahteve zakona o regulaciji evtanazije v Španiji.

Ocene Vrhovnega sodišča in Ustavnega sodišča so pokazale, da je prisebna in sposobna sprejemati odločitve. Pred nekaj meseci pa je tudi Evropsko sodišče za človekove pravice odločilo, da so za evtanazijo izpolnjeni vsi pravni in zdravstveni pogoji.

Njena zgodba

"Zdaj želim oditi v miru in končati to trpljenje. Pika," je Noelia, ki je ves čas vztrajala, da je njena odločitev zavestna, dejala v nedavnem intervjuju za oddajo "Y ahora Sonsoles" na Anteni 3.

Pojasnila je, da je bila žrtev zlorabe bivšega partnerja in več spolnih napadov ter da niti po 13 letih psihološkega zdravljenja nima nobenih ciljev v življenju. "Ni mi do ničesar. Ne do tega, da bi kam šla, da bi jedla ... Ne morem več prenašati bolečine, vsega, kar me muči v glavi zaradi tega, kar sem preživela," je dejala in dodala, da bi njena želja po koncu žalosti morala prevladati nad željo njene družine po sreči.

Da bo oblekla svojo najljubšo obleko in se tudi naličila, da bo umrla lepa, je še povedala.

Izpolnjena želja in 15-minutni protokol

V četrtek so ji zdravniki v bolnišnici v Barceloni željo izpolnili. Postopek je bil izveden po strogem medicinskem protokolu – trajal je 15 minut, Noelia pa je prejela mešanico treh zdravil. Prvo zdravilo v nekaj sekundah povzroči globoko sedacijo in stanje popolne nezavesti. Drugo ohromi vse mišice v telesu in dejansko ustavi dihanje. Nazadnje pacientka doživi srčni zastoj, ki povzroči popolno zaustavitev srca, še piše La Razon.

Čeprav zakon dovoljuje spremstvo pacientke, se je ta izrecno odločila, da staršev ne želi imeti ob sebi. Oditi je želela sama. Noelijina mama je to odločitev obžalovala, češ da je bila ona tista, ki jo je zagledala, ko je prvič odprla oči, zato bi želela biti tam tudi, ko jih bo zaprla. Ker hčerka tega ni želela, sta se odločili, da zadnjo noč v bolnišnici preživita skupaj.

V Španiji evtanazija zakonita že pet let

Izkušnja 25-letnice z grozljivo preteklostjo je tako v državi, ki prostovoljno končanje življenja dovoljuje že od leta 2021, znova odprla vprašanja o tem, kdo lahko odloča o smrti, pod kakšnimi pogoji je dovoljena evtanazija in kako daleč lahko gre nasprotovanje družine.

Združenje za dostojanstveno smrt je ob tem opozorilo na nujnost hitrega ukrepanja in reševanja postopkov v največ 20 dneh. Zahtevali so spremembe, s katerimi bi preprečili, da bi družinski člani ali zunanje organizacije sprožili pravne postopke in odložili pravico, ki so jo zdravniške komisije pacientom že priznale, s čimer bi se izognili "administrativnemu nadlegovanju", ki ga je trpela mlada Katalonka.

