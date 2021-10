25-letnik obtožen umora britanskega poslanca

Potem ko je v petek 25-letni Ali Harabi Ali večkrat zabodel dolgoletnega konservativnega poslanca Davida Amessa, ta je zaradi ran umrl, je britansko tožilstvo danes sporočilo, da so Alija obtožili umora. 25-letnik je britanski državljan somalijskih korenin, ki prihaja iz severnega Londona. Njegov oče je nekdanji svetovalec somalijskega premierja.

Kot so dejali na tožilstvu, je imel njegov napad tako versko kot ideološko ozadje. "Umor je imel tudi teroristično povezavo, kar bomo sodišču predstavili," je ob tem dejal vodja oddelka za kriminal in boj proti terorizmu na kronskem tožilstvu Nick Price. Policija je sporočila, da v zvezi z napadom niso aretirali nikogar drugega in tudi ne iščejo drugih oseb.

V torek so se poslanci poklonili svojemu pokojnemu kolegu, britanski premier Boris Johnson pa je ob tem sporočil, da bo okrožje Southend dobilo status mesta. Oglasila se je tudi nekdanja premierka Theresa May, ki je dejala, da so besede, ki jo spominjajo na Amessa smeh, delo in sočutje.