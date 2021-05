2,5 milijarde evrov za ponovni zagon kulturnega sektorja: Ljudem želimo dati pogum

Sklad bo zagotavljal tudi zavarovanje v primeru, če bo dogodek odpovedan ali prestavljen zaradi morebitnega poslabšanja epidemioloških razmer.

"Ljudem želimo dati pogum, da začnejo znova načrtovati in da znova oživimo naš raznoliki kulturni sektor," je na novinarski konferenci povedal nemški finančni minister Olaf Scholz.

Finančna pomoč bo namenjena dogodkom, ki bodo potekali po 1. juliju in z do 500 navzočimi, od avgusta pa z do 2000 navzočimi. Zavarovanje ob odpovedi večjega dogodka bo v veljavo stopilo septembra. Sredstva v skladu bodo na voljo organizatorjem koncertov, gledaliških predstav, festivalov komedije in opernih predstav ter varietejskih nastopov, branj in filmskih projekcij.

V Nemčiji se je nedavno zaključil tretji val epidemije covida-19, zato se tam po več mesecih, ko so bile kulturne ustanove zaprte, previdno veselijo bolj brezskrbnega poletja. Po podatkih Inštituta Roberta Kocha (RKI) je sedemdnevno povprečje potrjenih primerov v sredo padlo na 46,8 novih okužb na 100.000 oseb. Število je prvič po oktobru pod 50.

Tako kot v drugih državah je tudi nemški kulturni sektor pandemija covida-19 močno prizadela. Gledališča, kinodvorane in koncertna prizorišča so med prvimi zaprla svoja vrata, sedaj jih odpirajo med zadnjimi.

Ministrica za kulturo Monika Grütters je dejala, da novi sklad predstavlja do sedaj največji nemški paket podpore za kulturo. "Je prepoznanje težkega bremena, ki ga med pandemijo nosi kultura, prav tako pa je prepoznanje pomembnosti sektorja," je dejala ministrica.