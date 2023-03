25 najlepših krajev na svetu: Bled postavili ob bok Maldivom

Naš planet je poln čudovite narave in rajskih kotičkov. Pogosto se tudi slovenski kraji znajdejo na seznamih najlepših krajev na svetu. Enega takšnih je nedavno pripravil CNN, ki je med 25 najlepših destinacij na svetu uvrstil tudi Bled. Naš turistični biser so postavili ob bok Maldivom, Petri, Positanu, Kapadokiji in drugim izjemnim destinacijam.

Od afriške džungle do nepreglednih južnoameriških puščav, starodavnih krajev na Bližnjem vzhodu in biserov Balkanskega polotoka. Uredniki rubrike CNN Travel so izbrali 25 najlepših, dih jemajočih destinacij na svetu. Teh sicer niso razvrstili po lestvici, saj se okusi razlikujejo, pač pa so jih zgolj na kratko predstavili. Mi smo jih razvrstili po abecednem vrstnem redu. Atacama, Čile Planota Atacama velja za najbolj sušno puščavo na svetu, ki ima najbolj jasno nebo na planetu, zato je priljubljena destinacija za opazovanje zvezd. Ker ni oblakov, lahko obiskovalci nočno nebo opazujejo tudi brez teleskopa. Tudi sama pokrajina je osupljiva, z globokimi kraterji in vulkani. Njeno površje pogosto primerjajo s površjem Marsa.

icon-expand Atacama, Čile FOTO: Shutterstock

Badlands, Južna Dakota Nacionalni park Badlands je znan po svojih izjemnih geoloških formacijah. Ime odraža sušen in ekstremen teren. Pokrajina ponuja čudovit razgled na nadrealistične skalnate vrhove, ob sončnem zahodu pa se skale obarvajo v čudovite rdečkaste odtenke.

icon-expand Badlands, Južna Dakota FOTO: Shutterstock

Bled, Slovenija "Svetlikajoča se modra voda. Vzpenjajoča se kulisa Julijskih Alp. Slavna cerkev postavljena sredi otoka. Ni presenetljivo, da se je Blejsko jezero v zadnjih letih razvilo v eno najbolj vročih destinacij v Evropi," tako so pri CNN opisali Bled. Kljub temu, da so v poletnih mesecih tukaj množice turistov, je po njihovih besedah vreden ogleda in raziskovanja. Bled so izpostavili tudi kot idealen kraj za pohodniške in plavalne avanture.

icon-expand Blejsko jezero FOTO: Shutterstock

Bwindi, Uganda Afriški tropski gozd Bwindi je gosto poraščen, bujen in na trenutke se zdi, kot da ni s tega planeta. Bwindi je tudi dom zadnjih primerkov gorske gorile v naravnem okolju. V tem narodnem parku, ki je pod Unsecovo zaščito, jih živi le še nekaj sto. Nekaj teh si lahko obiskovalci tudi pobliže ogledajo. Sicer pa je ta tropski gozd znan tudi po svoji izjemni biotski raznovrstnosti, saj se na približno 331 kvadratnih kilometrih nahaja skoraj 350 vrst ptic in okoli 220 vrst metuljev.

icon-expand Bwindi nacionalni park FOTO: Shutterstock

Ciudad Perdida, Kolumbija Arheološko najdišče starodavnega mesta Ciudad Perdida v Kolumbiji je dostopno le peš, saj leži globoko v gorskem pobočju. Sestavlja ga vrsta teras, tlakovanih poti in več manjših trgov. Gre za eno najbolj fascinantnih starodavnih ruševin, za katere domnevajo, da so kar 650 let starejše od perujskega Machu Pucchuja. Kljub temu pa znamenitost pritegne veliko manj obiskovalcev, zato je raziskovanje tega kraja tudi veliko bolj prijetno. A sam pohod do starodavnega mesta je dokaj zahteven, a zagotovo je večdnevna pustolovščina skozi bujen deževni gozd nepozabna izkušnja.

icon-expand Cuidad Perdida FOTO: Shutterstock

Dominika Dominiki z razlogom pravijo "otok narave". Ta majhna karibska državica je kot nalašč za nepozabne pohode po deževnem gozdu, kopanje v naravnih vročih vrelcih ali potapljanje in raziskovanje koralnih grebenov.

icon-expand Dominika FOTO: Shutterstock

Denali, Aljaska V Nacionalnem parku Denali se nahaja najvišji vrh Severne Amerike in je eden najbolj mirnih krajev na svetu. Prostorna divjina nudi popolni pobeg od mestnega vrveža in je odličen za gorske pustolovščine. Septembra in oktobra vam lahko pot prekrižajo losi, ki se v tem času pomerijo med seboj za teritorialno prevlado. Sicer pa je to tudi dom medvedov grizlijev. V zimskem času pa lahko z malo sreče občudujete severni sij.

icon-expand Nacionalni park Denali FOTO: Shutterstock

Džangdžjadžje, Kitajska Narodni gozdni park Džangdžjadžje v kitajski provinci Hunan se zdi kot pokrajina iz znanstvenofantastičnega filma Avatar. Je edinstven gozd, ki izstopa po visokih poraščenih stebrih iz peščenjaka in je uvrščen na Unescov seznam svetovne dediščine. Te formacije so že od nekdaj navdih za tradicionalne kitajske slike.

icon-expand Nacionalni park Džangdžiadžje FOTO: Shutterstock

El Nido, Filipini El Nido se nahaja na severnem koncu filipinskega otoka Palawan. Ponaša se s številnimi lagunami, plitvimi zalivi in koralnimi grebeni, ki so bogati z morskim življenjem. Območje je zato idealno za potapljanje. Turkizno vodo in bel pesek obkrožajo bogato poraščene skale, ki se vzpenjajo iz vode.

icon-expand El Nido, Filipini FOTO: Shutterstock

Horseshoe Bend, Arizona Reka Kolorado si je tisoče let klesala pot skozi puščavo in pri tem oblikovala meander v obliki podkve. Od tod tudi ime Horseshoe Bend (v prevodu: zavoj v obliki podkve), imenujejo pa ga tudi vzhodni rob Velikega kanjona. Nahaja se blizu vhoda v Narodni park Veliki kanjon, od koder se sprehodite do najbližje ceste in že lahko občudujete izjemen prizor, ki ga je ustvarila narava.

icon-expand Horseshoe Bend FOTO: Shutterstock

Kapadokija, Turčija Skrivnostna pokrajina Kapadokija globoko v notranjosti Anatolije je ena najbolj priljubljenih turističnih destinacij v Turčiji. Predvsem zaradi peščenih stolpov, ki so posejani vse naokoli in v katere so skozi zgodovino izklesali hiše. Pokrajino si lahko ogledate tudi iz ptičje perspektive, če se odpravite na polet z balonom. Prav številni pisani baloni nad pokrajino pa pričarajo poseben pravljični videz.

icon-expand Kapadokija FOTO: Shutterstock

Kata Tjuta, Australija Kata Tjuta je skupina velikih kamnitih formacij v osrčju puščave v osrednji Avstraliji, ki ji pravijo tudi Olgas. Gre za enega najbolj svetih krajev avstralskih staroselcev poleg gore Uluru. Območje upravlja ljudstvo Anangu, ki tu živi že več kot 22.000 let. Kamnite formacije je najbolje obiskati ob sončnem vzhodu ali zahodu, ko se spreminja svetloba. Oglede vodijo pripadniki ljudstva Anangu, ki obiskovalcem pojasnijo tudi pomen "številnih glav" in njihovo tradicionalno mitologijo.

icon-expand Kata Tjuta FOTO: Shutterstock

Lake District, Združeno kraljestvo Dramatične gore, muhasto vreme in modra jezera – nič čudnega, torej, da je Lake District v Združenem kraljestvu še danes navdih za številne umetnike. Te kraje sta v svojih delih opevala že Wordsworth in Coleridge. Zaradi razgibanega in zelenega terena, daleč stran od mestnega vrveža, pa je destinacija priljubljena tudi pri pohodnikih in ljubiteljih narave.

icon-expand Lake District FOTO: Shutterstock

Maldivi Maldivi obsegajo okoli 1200 otočkov s snežno belim peskom, ki jih obkroža kristalno čisto turkizno moder Indijski ocean. Z razlogom je torej to ena od top destinacij za ljubitelje morja in sonca. Tukaj pa lahko občudujete tudi jate rib in pisane koralne grebene ter spoznavate pisano kulturo z vplivi indijske, afriške, šrilanške in arabske tradicije.

icon-expand Maldivi FOTO: Shutterstock

Rezervat Monteverde Cloud Forest, Kostarika Rezervat Monteverde Cloud Forest v Kostariki je skoraj vedno v oblake. Ta tropski deževni gozd je najbolj čaroben kotiček te latinskoameriške države, ki se ponaša z izjemno biotsko raznovrstnostjo. Rezervat je dom številnih vrst ptic, velikih mačk in žuželk. Urejene, vijugaste poti skozi bujno rastje omogočajo prijetno in varno raziskovanje divjine.

icon-expand Monteverde Cloud Forest v Kostariki FOTO: Shutterstock

Monument Valley, Utah Ko pomislite na divji zahod, si v domišljiji najverjetneje prikličete prizore izjemne puščavske oziroma stepske pokrajine. Monument Valley je regija, ki se nahaja na meji med ameriškima zveznima državama Utah in Arizona. Značilna je predvsem po rdečkasti prsti ter visokih in zanimivih stenah, ki se dvigujejo sredi ravnine.

icon-expand Monument Valley FOTO: Shutterstock

Otok Vancouver, Kanada Otok Vancouver je izjemen del Kanade, ki obsega več kot 3220 kilometrov obale, skoraj 10.000 jezer in številne visoke gore. Obiskovalci se lahko odpravijo na izlet z ladjo, z malo sreče pa jih z veličastnim skokom iz vode pozdravi kakšna orka. Na kopnem se lahko odpravijo na kolesarski izlet, ali pa na sprehod oziroma pohod po gozdovih in pobočjih, kjer jim lahko pot prekriža kakšen los ali grizli.

icon-expand Otok Vancouver, Kanada FOTO: Shutterstock

Petra, Jordanija Zagotovo je starodavno mesto Petra, ki so ga zgradili Nabatejci, ena največjih turističnih znamenitosti v Jordaniji in sicer na Bližnjem vzhodu. Mesto je posebno zaradi znamenite zakladnice, ki je vklesana v skale. A ponuja še veliko več za raziskovanje: od templjev, grobnic, ozkih uličic in sprehajalnih poti.

icon-expand Petra, Jordanija FOTO: Shutterstock

Plitvice, Hrvaška Na seznam se je uvrstil tudi hrvaški biser Narodni park Plitvička jezera. Na relativno majhnem območju leži 16 jezer, med katerimi se pretaka kristalno čista voda, saj so jezerca med seboj povezana s slapovi. Obiskovalci lahko te čudovite prizore in bučanje slapov občudujejo med sprehodom po lično urejenih poteh.

icon-expand Plitvice FOTO: Shutterstock

Positano, Italija Amalfijska obala, ki velja za najlepši biser Italije, skriva številne čudovite kotičke. A biser med biseri je prav gotovo Positano, mestece, ki velja za enega najlepših v Evropi. Nekoč revna ribiška vas danes privablja petične goste, ki so očarani nad barvnimi hišicami, ki se zdijo kot vklesane v pečino.

icon-expand Positano FOTO: Shutterstock

Rotorua, Nova Zelandija Rotorua je srce geotermalnih zanimivosti Nove Zelandije in center maorske kulture. Spektakularno območje je kot nalašč za namakanje v termalnih vrelcih, ki jih obdajajo visoke kalifornijske sekvoje.

icon-expand Rotorua FOTO: Shutterstock

Samburu, Kenija Rezervat Samburu je zaradi svoje relativne nedostopnost zatočišče številnih divjih živali v Afriki. Leži v osrčju Kenije in je dom kar nekaj ogroženih živalskih vrst, med drugim nekaterih vrst žirafe, zebre in slona.

icon-expand Samburu FOTO: Shutterstock

Svalbard, Norveška Otočje Svalbard se nahaja sredi Arktičnega oceana, med severnim polom in celinsko Norveško. Tukaj živijo polarni medvedi, v zimskem času pa na nočnem nebu severni sij pleše svoj čarobni ples. Svalbard je torej popolna destinacija za raziskovanje polarnega sveta.

icon-expand Svalbard FOTO: Shutterstock

Tubkal, Maroko Maroko običajno povezujemo s puščavo in vročim podnebjem, a v resnici gre za državo velikih kontrastov. Skozi dobršen del države namreč poteka gorovje Atlas, katerega najvišji vrh je Tubkal, ki leži na 4167 metrov nadmorske višine. Pot na "streho severne Afrike" se vije skozi puste doline, svetišča in strma snežna pobočja. Je poslastica za vsakega alpinista, saj se z njegove najvišje točke ponuja enkraten razgled na gorovje Atlas.

icon-expand Gora Tubkal FOTO: Shutterstock

Zaliv Halong, Vietnam Zaliv Halong je eden najbolj priljubljenih naravnih atrakcij v jugovzhodni Aziji in velja za eno najlepših destinacij v Vietnamu. Zaliv je posejan s 1969 otočki in je uvrščen na Unescov seznam- svetovne dediščine. Gre za priljubljeno popotniško destinacijo, kjer lahko vsakdo najde nekaj zase in kjer se čas ustavi.