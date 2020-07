'Vem, kako sta bila oblečena, ko sta odšla. Ti spomini so nepozabni'

Na današnji dan pred 25 leti je v hali nekdanje tovarne akumulatorjev v Potočarih – kjer je bila baza Združenih narodov in kamor so se zatekli civilisti, ko je Srebrenica padla – bila tudi takrat 16-letna Nirha Efendić s svojo mamo, očetom in 19-letnim bratom. "Prosili smo za pomoč enote Združenih narodov, bili smo znotraj njihove baze. Vendar so nas dobesedno moškega za moškim, žensko za žensko, otroka za otrokom, enega za drugim vse na milost in nemilost izročili srbskim silam. Oni pa so nas začeli deliti na tiste, ki so jih nato postrelili, in na tiste, ki so jih nameravali deportirati na neko razmejitveno cono med območjem pod srbskim nadzorom in območjem pod nadzorom Armade BiH," pripoveduje o dogajanju. Kot pravi, takrat ni vedela, ali bo sploh ostala živa.

"Napočil je čas, da se maščujemo Turkom," je 11. julija 1995 pred kamerami srbskih medijev ob vstopu v izpraznjeno Srebrenico zmagoslavno napovedal takratni poveljnik bosanskih Srbov Ratko Mladić . Pred kamerami in objektivi zahodnih medijev pa je otrokom delil čokolade in z njimi prijazno klepetal. Kot Turke je zaničevalno imenoval Bošnjake, ki so jih nato sile pod njegovim poveljstvom v naslednjih nekaj dneh pobile najmanj 8372. Za njegovo vlogo v genocidu v Srebrenici in obleganju Sarajeva ga je 22. novembra 2017 Haaško sodišče obsodilo na dosmrtno ječo.

Tako, kot večina svojcev srebreniških žrtev, se tudi Nirha čuti dolžna govoriti o tem. "Iz več razlogov. Iz želje, da spregovorimo o naši žalosti, bolečini, ki nikoli ne bo izginila. Iz potrebe, da opozorimo svet, v upanju, da se bo svet spremenil, potegnil lekcije iz tega. In nenazadnje iz želje, da se to resnično nikoli in nikomur ne ponovi," pravi.

Genocid v Srebrenici se je v evropsko zgodovino zapisal kot najhujši zločin po drugi svetovni vojni. "Zelo dobro se spominjam vsega. Spominjam se obleganja Srebrenice, lakote, pomanjkanja, vseh vrst preganjanja, granatiranja, bombardiranja, letalskih napadov, strahu. Spominjam se tudi misije Združenih narodov, ki bi morala biti zaščitniška, tako so nam vsaj rekli, obljubili, a so vedno stali pri strani in dopuščali agresorju, da je počel to, kar je počel," pravi danes 40-letnica.

Nirha je tako kot vsako leto tudi letos ob obletnici genocida v svojem rojstnem kraju, v Srebrenici. V minulih letih je pokopala številne svoje sorodnike, leta 2003 tudi očeta, deset let pozneje še brata. Niti predstavljati si ne moremo, kaj vse so svojci pobitih v teh 25 letih preživeli. In čeprav so dočakali obsodbe večine glavnih načrtovalcev in akterjev pokola, so mnogi še vedno na prostosti. In kar je najhuje, politika, ki je privedla do vojne in genocida, se znova krepi. "Ne mine niti en dan, da bi lahko v miru žalovali, ne da bi nas kakšen od politikov še bolj prizadel," pravi Nirha.

Dele kosti njenega brata in očeta so našli v več grobnicah, saj so srbske sile svoje zločine skušale prikriti s premikanjem grobišč. Po potrjenih DNK analizah so za dokončno prepoznavanje njunih trupel oziroma oblačil poklicali prav Nirho. "Prepoznala sem dele oblačil, ki so se sicer že zelo spremenila, se navzela barve in vonja zemlje, vendar jaz se spominjam, kako sta bila oblečena, ko sta odšla. Ti spomini so nepozabni," je dejala.

Ko jo vprašam, zakaj se vsako leto udeležuje slovesnosti, odgovori: "Najmanj, kar lahko naredimo je, da spomnimo svet na to veliko krivico, ki se je zgodila tukaj nad tem narodom. Na to sistemsko, divje pobijanje enega celotnega naroda, njihove kulture, njihovega življenja, na najbolj krut možen način. To se je odvijalo več dni, na očeh vsega sveta."

17 let že traja poslavljanje od žrtev genocida v spominskem centru Potočari, doslej so jih tam pokopali več kot 6000. Posmrtne ostanke nekaterih žrtev, ki so jih ekshumirali že pred 19 leti, pa se še vedno nahajajo v vrečah in škatlah v identifikacijskem centru v Tuzli. Ti posmrtni ostanki, te žrtve še vedno nimajo groba, imena in priimka.