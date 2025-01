25-odstotne carine za Mehiko in Kanado: 'Prihajajo težki časi'

Leavitt je kot razlog za uvedbo carine ponovila Trumpovo trditev, da te tri države omogočajo dotok mamil in nezakonitih priseljencev v ZDA.

Karoline Leavitt je novinarjem potrdila, da se je o tem danes pogovarjala s Trumpom, ki ji je dejal, da bo v soboto uvedel 25-odstotne carine na uvoz iz Mehike in Kanade ter za deset odstotkov povišal carine na uvoz iz Kitajske.

Trudeau napovedal povračilne ukrepe

Kanada se bo takoj in odločno odzvala na morebitno uvedbo carin s strani ZDA, je medtem v Ottawi povedal premier Justin Trudeau. Sodržavljane je tudi opozoril, da prihajajo težki časi.

Trudeau je v začetku meseca napovedal, da bo odstopil s položaja premierja, ko bo njegova stranka našla naslednika. To se ne bo zgodilo še najmanj do marca.

Po uvodnih splošnih kritikah Trumpovih groženj s carinami so mnenja v ZDA glede tega vse bolj deljena. Večina gospodarstvenikov še vedno trdi, da bodo višje carine prizadele ameriške potrošnike in zvišale inflacijo, ker se bodo ameriški uvozniki stroški prenesli na potrošnike. Trumpovi kandidati za ministrske položaje so po drugi strani trdili, da bodo višje carine na daljši rok ugodne, ker bodo utrdile dolar.

Predsednik centralne banke Federal Reserve (Fed) Jerome Powell je v sredo povedal, da posledic morebitne uvedbe carin ne more napovedati. Fed zato ostaja previden pri svoji denarni politiki.

Trenutno še ni jasno, kako bo Trump utemeljil nove carine, predvsem glede Mehike in Kanade s katerima imajo ZDA podpisan sporazum o prosti trgovini. Predsednik to lahko stori, če razglasi izredne razmere, vendar ni nobenega dvoma, da bo naletel na tožbe.

Trump je zagrozil tudi, da bo uvedel 100-odstotne carine na uvoz iz držav BRICS – Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika, če si bodo drznile oblikovati valuto, ki bo tekmovala z dolarjem.

Nekateri, kot je banka JPMorgan Chase, še vedno upajo, da so Trumpove grožnje le vzvod za pritisk na države naj privolijo v koncesije, poroča AFP. Izkušnje iz Trumpovega prvega mandata kažejo, da si lahko hitro premisli. AFP navaja gospodarske strokovnjake, ki menijo, da bosta Kanada in Mehika v primeru višjih carin utrpeli 3,6 oziroma 2,0-odstotni padec BDP, ZDA pa le 0,3-odstotnega. Kanada bi lahko zaradi tega letos padla v recesijo, je dejal analitik Oxford Economics Tony Stillo.