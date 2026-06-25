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250 let ZDA: Trump si je želel koncertov, a so mu glasbeniki rekli ne

Washington, 25. 06. 2026 09.04 pred 1 uro 3 min branja 26

Avtor:
STA M.P.
Donald Trump

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo zvečer v Washingtonu uradno odprl praznovanja ob bližajoči se 250. obletnici ustanovitve ZDA, ki jo bodo obeležili 4. julija. V nagovoru več tisoč obiskovalcem ob odprtju velikega državnega sejma na travniku National Mall je večinoma govoril o lastnih "dosežkih".

V govoru, ki so ga prenašale ameriške televizije, je ameriški predsednik Donald Trump zatrdil, da zaradi njega ZDA po svetu uživajo največje spoštovanje doslej, čeprav dejstva tega ne podpirajo. Nedavna globalna anketa raziskovalnega centra Pew je namreč ugotovila, da je svetovno zaupanje v ZDA pod njegovim vodstvom opazno padlo.

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: AP

Zatrdil je tudi, da se ZDA danes nihče na svetu več ne posmehuje. Ob tem je očitno pozabil, da so šale na račun ZDA in njegovega vladanja padale tako v ZDA  - zaradi šale Jimmyja Kimmla se je Trumpova vlada spravila celo nad ameriško televizijo ABC in slavnega voditelja - kot tudi med voditelji ameriških zaveznic in prebivalcev. Glede njegovih utrujenih oči in tudi glede veliko resnejših tem, kot je ameriško-izraelski napad na Iran, ki je med drugim prinesel tudi poplavo posmehljivih videoposnetkov glede ZDA, Trumpa in drugih ameriških veljakov.

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Želel serijo koncertov, a glasbeniki niso prišli

Dogodek in sejem ob začetku praznovajn 250. obletnice ZDA je organiziralo javno-zasebno partnerstvo Freedom 250, ki ga je posebej ustanovil Trump, čeprav je kongres že pred leti za praznovanje 250. obletnice neodvisnosti ZDA ustanovil javno organizacijo America 250.

Dogodek v sredo zvečer je bil predviden kot serija koncertov, vendar pa so številni glasbeniki zaradi politizacije odpovedali udeležbo, Trump pa se je nato odločil, da bo imel veliko zborovanje.

Njegov nastop je trajal le slabe pol ure, prireditev pa je spremljal program z nastopi vojaških orkestrov, preleti vojaških letal, med njimi tudi velikih bombnikov B-2, ter glasbenimi točkami - med drugim je nastopil Lee Greenwood s skladbo God Bless the U.S.A., ki redno spremlja Trumpove politične dogodke.

Predsednik je velik del govora namenil "dosežkom" svoje vlade in izpostavil dogovor o podaljšanju premirja med ZDA in Iranom ter pogajanja o dokončnem koncu konflikta. Trump je sporazum označil za zgodovinski uspeh in dejal, da je omogočil ponovno odprtje Hormuške ožine, ki je bila sicer odprta kot običajno pred ameriško-izraelskimi napadi na Iran, ki so se začeli 28. februarja.

'Največji ognjemet doslej, rodeo, domoljubne športne igre, dirka po Washingtonu'

Napovedal je tudi številne druge dogodke, ki bodo v prihodnjih tednih potekali v prestolnici ZDA. Med njimi bo največji ognjemet ob dnevu neodvisnosti doslej, rodeo, t. i. domoljubne športne igre in avtomobilska dirka po ulicah Washingtona.

V govoru je Trump razlagal tudi o obnovi odsevnega bazena pri Lincolnovem spomeniku, ki so ga kmalu po posegu preplavile alge, in o gradnji nove plesne dvorane v Beli hiši, ki jo je primerjal z najbolj znamenitimi spomeniki v ZDA, kot je newyorški Kip svobode.

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Demokratski kongresniki medtem predsedniku očitajo, da praznovanje pomembne nacionalne obletnice uporablja predvsem za lastno politično promocijo, je poročala televizija MS NOW.

Na Nacionalni promenadi se je sicer zbralo več tisoč obiskovalcev iz različnih delov države. Mnogi so poudarjali, da želijo sodelovati pri zgodovinskem praznovanju, nekateri pa so odkrito izrazili podporo predsedniku. Med obiskovalci so bili tudi veterani, družine z otroki in ljubitelji vojaškega letalstva, ki so posebej izpostavili prelete vojaških letal kot vrhunec večera, je poročala televizija Fox News.

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KOMENTARJI26

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gggg1
25. 06. 2026 10.45
Dejst o je, da večina ljudi spoštuje Trumpa in ZDA. Res pa je, da socialisti ne zmorejo priznati, da Trump dela red.
Odgovori
+1
1 0
slim386
25. 06. 2026 10.35
Modus operandi ki ga posnem naš janez
Odgovori
+2
3 1
roten
25. 06. 2026 10.34
Pravilno
Odgovori
+1
1 0
Soul
25. 06. 2026 10.27
To je pot, ki se konča v praznini in na koncu ostaneš le sam s svojim aplavzom.
Odgovori
+3
5 2
Samo navijač
25. 06. 2026 10.27
Samo 250 let. Poglej Perzijce 5000 +.
Odgovori
+2
5 3
RUBEŽ
25. 06. 2026 10.25
Bolnik. Zelo podobrn pri nas vladajočemu.
Odgovori
+8
9 1
najseve
25. 06. 2026 10.23
Glasba in šport povezujeta ljudi, zato bi morala ostati nad politiko.
Odgovori
+5
6 1
PEACEMAKER
25. 06. 2026 10.27
Tako je ne bi smela biti politična.
Odgovori
+6
6 0
BrezPitt
25. 06. 2026 10.22
Podobnost z našim JaJotom je zgolj naključna.
Odgovori
+8
9 1
ZeleniGuru
25. 06. 2026 10.19
Lahko se hvališ koliko hočeš, brez nas ostalih v sveto bi amerika bila nula. 0. Tak da pospravite se pa utihnite.
Odgovori
-6
1 7
PEACEMAKER
25. 06. 2026 10.21
Brez vas judov!?
Odgovori
+7
7 0
YouRangMyLord
25. 06. 2026 10.16
Po tistem, ko mu je Melonijeva po njegovih izpadih na G7 srečanju nastavila realno ogledalo, mu bo šlo samo še navzdol. Saj so spregledali tudi njegovi sodržavljani, ki dosedaj še niso. Zanimivi pa so tudi komentarji na tujih forumih s strani njegovih sodržavljanov, da je sramotno za tiste Američane, ki so na ta njegov ta "shod" sploh prišli in so množično tudi začeli odhajati s prizorišča v v času njegovega blebetanja.
Odgovori
+7
7 0
Petur
25. 06. 2026 10.15
povabil bi Janeza in bi mu vsaj eno albansko zažvižgal...
Odgovori
+7
9 2
DasaizDalasa
25. 06. 2026 10.13
Tomsona je pozabil povabit.
Odgovori
+10
11 1
PEACEMAKER
25. 06. 2026 10.09
Trumpu igra satan na violino
Odgovori
+10
10 0
Artechh
25. 06. 2026 10.07
Kdo je avtor tega clanka? a nismo par dni nazaj brali o anonimnosti na spletu ravno tu in kaj to pomeni?
Odgovori
+4
4 0
M_teoretik
25. 06. 2026 10.06
Pod črto torej, dosežki -10!?
Odgovori
+5
5 0
Artechh
25. 06. 2026 10.06
seveda da so, glasbeniki z mavrcinimi kitarami majo rajsi tujce, fuj
Odgovori
+2
5 3
Hugh_Mungus
25. 06. 2026 10.05
Sramota kam so padle ZDA. No, saj konec koncev ves svet tone v fašistični in avtokratski smeri
Odgovori
+7
7 0
PEACEMAKER
25. 06. 2026 09.54
🤣😂😂
Odgovori
+5
6 1
kakorkoliže
25. 06. 2026 09.53
Izsiljevanja, vojne, porazi in inflacija so njegovi dosežki.
Odgovori
+13
14 1
M_teoretik
25. 06. 2026 09.53
Ja velik dosežkov je tukej naštetih!?
Odgovori
+10
11 1
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