250 let ZDA: Trump si je želel koncertov, a so mu glasbeniki rekli ne

V govoru, ki so ga prenašale ameriške televizije, je ameriški predsednik Donald Trump zatrdil, da zaradi njega ZDA po svetu uživajo največje spoštovanje doslej, čeprav dejstva tega ne podpirajo. Nedavna globalna anketa raziskovalnega centra Pew je namreč ugotovila, da je svetovno zaupanje v ZDA pod njegovim vodstvom opazno padlo.

Donald Trump FOTO: AP

Zatrdil je tudi, da se ZDA danes nihče na svetu več ne posmehuje. Ob tem je očitno pozabil, da so šale na račun ZDA in njegovega vladanja padale tako v ZDA - zaradi šale Jimmyja Kimmla se je Trumpova vlada spravila celo nad ameriško televizijo ABC in slavnega voditelja - kot tudi med voditelji ameriških zaveznic in prebivalcev. Glede njegovih utrujenih oči in tudi glede veliko resnejših tem, kot je ameriško-izraelski napad na Iran, ki je med drugim prinesel tudi poplavo posmehljivih videoposnetkov glede ZDA, Trumpa in drugih ameriških veljakov.

Želel serijo koncertov, a glasbeniki niso prišli

Dogodek in sejem ob začetku praznovajn 250. obletnice ZDA je organiziralo javno-zasebno partnerstvo Freedom 250, ki ga je posebej ustanovil Trump, čeprav je kongres že pred leti za praznovanje 250. obletnice neodvisnosti ZDA ustanovil javno organizacijo America 250. Dogodek v sredo zvečer je bil predviden kot serija koncertov, vendar pa so številni glasbeniki zaradi politizacije odpovedali udeležbo, Trump pa se je nato odločil, da bo imel veliko zborovanje.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Otvoritev praznovanj ob 250. obletnici ZDA AP

Otvoritev praznovanj ob 250. obletnici ZDA AP

Otvoritev praznovanj ob 250. obletnici ZDA AP

Otvoritev praznovanj ob 250. obletnici ZDA AP







Njegov nastop je trajal le slabe pol ure, prireditev pa je spremljal program z nastopi vojaških orkestrov, preleti vojaških letal, med njimi tudi velikih bombnikov B-2, ter glasbenimi točkami - med drugim je nastopil Lee Greenwood s skladbo God Bless the U.S.A., ki redno spremlja Trumpove politične dogodke. Predsednik je velik del govora namenil "dosežkom" svoje vlade in izpostavil dogovor o podaljšanju premirja med ZDA in Iranom ter pogajanja o dokončnem koncu konflikta. Trump je sporazum označil za zgodovinski uspeh in dejal, da je omogočil ponovno odprtje Hormuške ožine, ki je bila sicer odprta kot običajno pred ameriško-izraelskimi napadi na Iran, ki so se začeli 28. februarja.

'Največji ognjemet doslej, rodeo, domoljubne športne igre, dirka po Washingtonu'

Napovedal je tudi številne druge dogodke, ki bodo v prihodnjih tednih potekali v prestolnici ZDA. Med njimi bo največji ognjemet ob dnevu neodvisnosti doslej, rodeo, t. i. domoljubne športne igre in avtomobilska dirka po ulicah Washingtona. V govoru je Trump razlagal tudi o obnovi odsevnega bazena pri Lincolnovem spomeniku, ki so ga kmalu po posegu preplavile alge, in o gradnji nove plesne dvorane v Beli hiši, ki jo je primerjal z najbolj znamenitimi spomeniki v ZDA, kot je newyorški Kip svobode.