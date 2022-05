250 primerov opičjih koz v 16 državah, najhuje prizadeta Španija

Kot je pojasnila strokovnjakinja WHO Rosamund Lewis , je aktualno kopičenje primerov opičjih koz v državah, kjer te bolezni doslej niso zaznavali, sicer zaskrbljujoče, a vendarle tveganje za javnost ostaja nizko. "Ta izbruh lahko zajezimo," je zatrdila Lewisova.

Med zdaj že 17 neafriškimi državami, kjer so v minulih tednih potrdili opičje koze – kot zadnja se jim je danes pridružila še Slovenija, ki verjetno v statistiki WHO še ni zajeta – , je sicer zaenkrat najbolj prizadeta Španija, sledi ji Velika Britanija.

V obeh državah dnevno beležijo po več novih primerov, ki niso več povezani s potovanji v tujino, ampak gre za lokalne prenose. Na Otoku so sicer kot prvi v Evropi potrdili primer opičjih koz, in sicer pri moškemu, ki je nedavno prišel iz Nigerije, kjer je ta bolezen endemična.

V Španiji pa medtem kot možen izvor večjega skupka okužb že nekaj dni preiskujejo gejevski festival ponosa Maspalomas, ki je od 5. do 15. maja potekal na priljubljenem turističnem otoku Gran Canaria in se ga je udeležilo okoli 80.000 ljudi iz Španije in drugih držav.

V več državah, tudi Sloveniji, so namreč prve primere opičjih koz potrdili prav pri moških, ki so se nedavno vrnili s Kanarskih otokov.