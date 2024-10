Starši umorjenih otrok imajo 250 vprašanj za strelca z beograjske šole

OGLAS

Mladoletnega storilca so ob 8.30 v spremstvu policije iz psihiatrične bolnišnice, kjer se nahaja vse od krvavega zločina, z reševalnim vozilom prepeljali v stavbo posebnega sodišča, poročajo srbski mediji. Osebje bolnišnice in policisti so poskrbeli, da je zadeva potekala v popolni tajnosti – vhod v bolnišnico so zaščitili z belimi zastori, dečkovo identiteto pa svojimi telesi. Na glavi je imel sivo kapuco in kapo s ščitom, ki sta mu zakrivali obraz. Tudi tokrat ga je na sodišče pospremil psihiater, katerega naloga je oceniti, ali je deček sposoben pričati. 14-letnik ni izkoristil zakonske pravice, da kot najbližji sorodnik ne priča proti staršema na sodišču, zato mora zdaj kot priča odgovarjati na vprašanja. Čeprav je bilo sprva rečeno, da bo pričal iz sobe za posebej občutljive priče, od koder bo videl vse ljudi v sodni dvorani, njega pa nihče, je vseeno pričal izza govorniškega odra, od ostalih prisotnih pa ga je ločevalo steklo.

Žrtve na OŠ Vladislav Ribnikar v Beogradu. FOTO: Profimedia icon-expand

Na prejšnjem sojenju 8. oktobra so mu vprašanja zastavljali sodnik, tožilec in zagovorniki oškodovancev, eno vprašanje pa mu je zastavil tudi družinski član enega od umorjenih. Danes mu vprašanja postavljajo še ostali starši, ki imajo v tem postopku status oškodovancev. Sinu imata pravico vprašanja postavljati tudi njegova starša, poroča srbska agencija Tanjug. Sodišče je zaradi varstva interesov mladoletnih oškodovancev sojenje zaprlo za javnost, tisti, ki pridejo iz sodne dvorane, pa ne smejo razkriti podrobnosti. Zanesljivih informacij tako ni, znano je le, da so starši za mladoletnika pripravili kar 250 vprašanj, poroča B92. Pred sodiščem se je zbralo večje število novinarjev. Dečkova mama, ki je na prostosti, je na sodišče prispela v spremstvu svojega odvetnika, očeta pa so pripeljali iz zapora, kjer se nahaja vse od aretacije. Oba krivdo ves čas zanikata.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Danes se nadaljuje zaslišanje mladoletnega storilca, imamo možnost, da nadaljujemo z vprašanji. Poskušali bomo razumeti, kako je prišlo do dogodkov 3. maja in ugotoviti, kakšen je bil njegov motiv in kaj je hotel doseči. Upam, da bomo ugotovili, zakaj se je to zgodilo. Mislim, da gremo v smer obsodbe. Njegovo pričanje sicer ni odločilno zanju, je pa pomembno," je po poročanju B92 povedal odvetnik oškodovancev Ognjen Božović. Kot je dodal, se je sam od začetka zavzemal za sojenje, ki bi bilo odprto za javnost, a da uhajanje informacij iz postopka otežuje njihovo delo in še dodatno travmatizira žrtve. Spomnimo. Deček, ki v času kaznivega dejanja še ni bil star 14 let in torej ne more kazensko odgovarjati, se je 3. maja podal na strelski pohod na šoli. Očetovi pištoli je spravil v nahrbtnik in odšel v šolo, kjer je umoril 10 ljudi ter jih ranil šest.