2500 golih prostovoljcev preganjalo kožnega raka

Zaradi lege in vremenskih pogojev so Avstralci najbolj ogroženi za nastanek kožnega raka, svarijo znanstveniki. "Imamo priložnost, da povečamo ozaveščenost o pregledih kože, in počaščen sem, da sem prišel sem, ustvarjal umetnost in slavil telesa," je za Reuters povedal svetovno znani umetnik Tunick.

UV sevanju izpostavljeni že pri vsakodnevnih opravilih

Sončnemu ultravijoličnemu (UV) sevanju, ki ga s svojimi čutili ne zaznavamo, smo izpostavljeni že pri vsakodnevnih opravilih, pri kolesarjenju in pri hoji v šolo ali službo, pri rekreaciji in športu na prostem, pri druženju na prostem s prijatelji in vrstniki, na pikniku, posedanju na vrtovih lokalov, pri vrtnarjenju, poklicnem delu na prostem itd. Prekomerno izpostavljanje UV sončnim žarkom lahko povzroči akutne (sončne opekline) in kronične škodljive učinke na koži (pospešeno staranje kože, rak kože), očeh (siva mrena) in imunskem sistemu, svarijo na NIJZ.

Kot je zapisano na njihovi spletni strani, je kožni rak v Sloveniji najpogostejši rak. Pri ženskah je na prvem mestu med vsemi raki, pri moških pa je po pojavnosti takoj za rakom prostate. Letno beležimo skoraj 600 novih primerov črnega raka (melanoma) in preko 3150 primerov drugih vrst raka kože. Pojavnost kožnega raka je dokazano povezana z izpostavljanjem UV sevanju in s pogostostjo sončnih opeklin, še zlasti v otroški dobi. Pojav škodljivih učinkov UV sevanja na naše telo lahko s pravilnim samozaščitnim ravnanjem zmanjšamo ali preprečimo in ostanemo zdravi.