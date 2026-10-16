25.000 evrov za umor: 19-letnika aretirali v hotelski sobi

Devetnajstletni Johannes Kongsnes Natland je za umor neznane tarče privolil v plačilo 25.000 evrov. Marca lani je iz domačega Stavangerja odpotoval v Veliko Britanijo, kjer so ga dva dni po prihodu v hotelu v Huddersfieldu aretirali oboroženi policisti. Pri njem so kot poroča The Guardian našli polavtomatsko pištolo, revolver, 12 nabojev in rokavice.

Natland je priznal nedovoljeno posedovanje strelnega orožja in streliva, zanikal pa je, da bi bil mednarodni plačani morilec. Poroti je povedal, da si je nameraval ustreliti stopalo, da bi se umaknil iz položaja, v katerem se je znašel. Kljub temu so ga spoznali za krivega zarote za umor. Danes so mu na sodišču izrekli 20-letno zaporno kazen.

Sodišče je izvedelo, da je najstnika novačil drug najstnik z vzdevkom Generalen, ki je deloval za švedsko kriminalno združbo Foxtrot. Ta naj bi bila povezana z iranskim režimom in je znana po novačenju otrok, starih komaj 13 let, za tihotapljenje drog in nasilna kazniva dejanja. Natland je bil pod nadzorom angleško govorečega nadrejenega z vzdevkom Agent 47, ki se očitno navezuje na franšizo videoiger in filmov Hitman. Njegova identiteta in lokacija ostajata neznani.

Natland je v Manchester priletel z začasnim potnim listom. Tam so ga ustavili uslužbenci mejne službe, ki so mu odredili, naj se vrne na letališče in odleti z naslednjim neposrednim letom domov. Namesto tega se je s taksijem odpeljal v Huddersfield in se nastanil v hotelu Briar Court. Tam je prevzel orožje, strelivo in 2000 funtov gotovine. Usmerili so ga tudi do ukradenega avtomobila znamke Nissan z lažnimi registrskimi tablicami, ki naj bi ga uporabil pri umoru.

Med bivanjem v hotelu se je fotografiral s pištolama in denarjem, razporejenima po postelji. Dekletu se je pohvalil, da ima nekaj v torbi, s čimer je namigoval na orožje. Oboroženi policisti so ga aretirali naslednji dan.