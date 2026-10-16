Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

25.000 evrov za umor: 19-letnika aretirali v hotelski sobi

London, 16. 10. 2026 17.15 pred 1 uro 3 min branja 8

Avtor:
L.M.
Johannes Kongsnes Natland

Norveški najstnik Johannes Kongsnes Natland je pripotoval v Veliko Britanijo, kjer naj bi po naročilu mednarodne kriminalne združbe, povezane z Iranom, izvedel umor. Policija ga je aretirala, še preden je lahko načrt uresničil. Na sodišče so mu za poskus umora izrekli 20-letno zaporno kazen.

Devetnajstletni Johannes Kongsnes Natland je za umor neznane tarče privolil v plačilo 25.000 evrov. Marca lani je iz domačega Stavangerja odpotoval v Veliko Britanijo, kjer so ga dva dni po prihodu v hotelu v Huddersfieldu aretirali oboroženi policisti. Pri njem so kot poroča The Guardian našli polavtomatsko pištolo, revolver, 12 nabojev in rokavice.

Natlandovo orožje
Natlandovo orožje
FOTO: Profimedia

Natland je priznal nedovoljeno posedovanje strelnega orožja in streliva, zanikal pa je, da bi bil mednarodni plačani morilec. Poroti je povedal, da si je nameraval ustreliti stopalo, da bi se umaknil iz položaja, v katerem se je znašel. Kljub temu so ga spoznali za krivega zarote za umor. Danes so mu na sodišču izrekli 20-letno zaporno kazen.

Sodišče je izvedelo, da je najstnika novačil drug najstnik z vzdevkom Generalen, ki je deloval za švedsko kriminalno združbo Foxtrot. Ta naj bi bila povezana z iranskim režimom in je znana po novačenju otrok, starih komaj 13 let, za tihotapljenje drog in nasilna kazniva dejanja. Natland je bil pod nadzorom angleško govorečega nadrejenega z vzdevkom Agent 47, ki se očitno navezuje na franšizo videoiger in filmov Hitman. Njegova identiteta in lokacija ostajata neznani.

Natland je v Manchester priletel z začasnim potnim listom. Tam so ga ustavili uslužbenci mejne službe, ki so mu odredili, naj se vrne na letališče in odleti z naslednjim neposrednim letom domov. Namesto tega se je s taksijem odpeljal v Huddersfield in se nastanil v hotelu Briar Court. Tam je prevzel orožje, strelivo in 2000 funtov gotovine. Usmerili so ga tudi do ukradenega avtomobila znamke Nissan z lažnimi registrskimi tablicami, ki naj bi ga uporabil pri umoru.

Med bivanjem v hotelu se je fotografiral s pištolama in denarjem, razporejenima po postelji. Dekletu se je pohvalil, da ima nekaj v  torbi, s čimer je namigoval na orožje. Oboroženi policisti so ga aretirali naslednji dan.

Johannes Kongsnes Natland
Johannes Kongsnes Natland
FOTO: Profimedia

Njegov zagovornik Paul Hynes je poudaril, da je bil Natland v času kaznivega dejanja zelo mlad. Preden je zaradi odvisnosti od drog zašel na kriva pota, naj bi bil priljubljen, uspešen dijak in športnik ter nadarjen nogometaš.

Sodnica Cheema-Grubb je pri izreku kazni poudarila, da njegova sporočila niso kazala zgolj na sodelovanje pri načrtovanju umora, temveč tudi na navdušenje nad tem, kar je nameraval storiti. Po njenih besedah je imel več priložnosti, da bi se umaknil, a je kljub temu nadaljeval, navaja The Guardian.

Sodnica je dodala, da je pomembno, da v tem dogodku ni bil nihče ustreljen ali telesno poškodovan, vendar je prepričana, da bi Natland dogovorjeno tudi storil, če policija ne bi pravočasno preprečila načrta.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
plačani morilec kriminal Velika Britanija sodni proces orožje

V kovčku iskali mamila, našli pa več kot 90 kuščarjev in strupenih kač

Zelenski evropske zaveznice prosil za dodatnih 70 milijard evrov

24ur.com V priporu tudi 20-letni domnevni sostorilec umora in poskusa oboja
24ur.com Za naročen umor odpotoval v tujino, v hotelu skrival pištoli in denar
24ur.com Mladenič na jugu Srbije z zračno puško huje ranil vrstnika
24ur.com Smrt 27-letnice v Mariboru: po prepiru naj bi jo moški zadavil
24ur.com Ubil jo je, ker je zapeljala na njegov dovoz: v zaporu bo 25 let
24ur.com Aretirali moškega, ki je grozil, da bo izvedel pokol, kot je bil v Pragi
24ur.com 21-letniku grozi do 20 let zapora: Osumljen napada na koncert Taylor Swift
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Limonček60
16. 10. 2026 18.22
Zbogom,mladost,pa to
Odgovori
0 0
klop12
16. 10. 2026 18.16
Neumen in degeneriran zahod,kjer za denar,ni važno koliko, naredi posameznik prav vse, umor,se zažge,se s kladiv po jajcu užge,ni da ni. Nasprotniki se pa režijo in izkoriščajo to zahodno bolezen po pohlepu
Odgovori
+3
3 0
RELTIH 88
16. 10. 2026 18.15
Muslimani so ga napel.
Odgovori
-1
0 1
jafalical
16. 10. 2026 17.56
Vse se zacne z vzgojo doma.Ocitno je bil nadarjen fant,pa so starsi si mislili kaj?Da bo kar sam od sebe priden in sportnik,spostljiv,...To je zalostno,ko jim igrice nacnejo mozgane,potem bluzijo,stik s travo oz.substancam in bo kdo zagovarjal,da je premlad? Za tako pocetje ni olajsevalnih okoliscin...
Odgovori
+1
1 0
macolagobec
16. 10. 2026 17.55
Jah, pobcu so uničli življenje s tako dolgo kaznijo. Kazni bi morale biti bistveno krajše, prestajanje kazni pa veliko bolj intenzivno v smislu razgradnje zločinske osebnosti in izgradnje nove.
Odgovori
+0
1 1
Zedd
16. 10. 2026 17.47
Za poskus umora 20 let, v Sloveniji pa za dejanski umor 6 let in prosti vikendi... 😡😡😡😡😡
Odgovori
+7
8 1
IKOSS
16. 10. 2026 17.40
In to v Veliki Britaniji, kjer problematizirajo že posest nekaterih vrst nožev. V okolju, kjer zaradi stroge zakonodaje ne morejo trenirati olimpijski tekmovalci v streljanju. In vendar je resnično problematična oseba do želenih sredstev prišla brez težav!
Odgovori
+3
4 1
rok1211
16. 10. 2026 17.36
Adijo mladost, se vidiva, ko boš 40 letna starina. Srečno.
Odgovori
+4
6 2
bibaleze
Portal
Domen Valič je postal očka
Otrokove izbruhe jeze je težko obvladovati. Kako mu pomagati, da izrazi svoja čustva?
Otrokove izbruhe jeze je težko obvladovati. Kako mu pomagati, da izrazi svoja čustva?
Pri 18 letih se je odločila, da ne bo imela otrok. Razlog je presenetljiv
Pri 18 letih se je odločila, da ne bo imela otrok. Razlog je presenetljiv
Otroci znanih Slovencev odhajajo v tujino. Zneski za študij so vrtoglavi
Otroci znanih Slovencev odhajajo v tujino. Zneski za študij so vrtoglavi
zadovoljna
Portal
Tako je lepa Srbkinja videti v kopalkah
To jesen bomo kavbojke nosile na dva načina, oba sta hit
To jesen bomo kavbojke nosile na dva načina, oba sta hit
Ženske prisegajo na to vajo za čvrsto zadnjico
Ženske prisegajo na to vajo za čvrsto zadnjico
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
vizita
Portal
Pri 30 letih umrla zaradi melanoma: kot najstnica je s prijateljicami tekmovala v zagorelosti
Lahko 'zdrava' rastlinska prehrana spodbuja vnetje črevesja?
Lahko 'zdrava' rastlinska prehrana spodbuja vnetje črevesja?
Po 50. letu ga mnogi začnejo uživati vsak dan
Po 50. letu ga mnogi začnejo uživati vsak dan
Povečane bezgavke na vratu niso vedno razlog za skrb
Povečane bezgavke na vratu niso vedno razlog za skrb
cekin
Portal
Bogataš z 22 milijardami: Največja laž je, da vas bo osrečil denar
Njihove fotografije uporablja ves svet. Zdaj se je znašel v resnih težavah
Njihove fotografije uporablja ves svet. Zdaj se je znašel v resnih težavah
Otroci in vdova na sodišču: kam je izginilo premoženje, vredno četrt milijarde?
Otroci in vdova na sodišču: kam je izginilo premoženje, vredno četrt milijarde?
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
moskisvet
Portal
Irina Shayk zgoraj brez: 'Ti si boginja'
Tatovi jih obožujejo: ta del avtomobila je vreden presenetljivo veliko
Tatovi jih obožujejo: ta del avtomobila je vreden presenetljivo veliko
Tresenje noge ni vedno nedolžna navada: kaj vam sporoča telo?
Tresenje noge ni vedno nedolžna navada: kaj vam sporoča telo?
Skrita igra velikih: Gre pri omejitvah AI za varnost ali dobiček?
Skrita igra velikih: Gre pri omejitvah AI za varnost ali dobiček?
dominvrt
Portal
Ena napačna poteza in saje se razmažejo po vsej steni
Fuksij ne obrezujte, dokler ne veste tega: ena napaka jih lahko uniči čez zimo
Fuksij ne obrezujte, dokler ne veste tega: ena napaka jih lahko uniči čez zimo
Ne hitite z zastiranjem vrta: preverite, kdaj je za to najboljši čas
Ne hitite z zastiranjem vrta: preverite, kdaj je za to najboljši čas
Pet minut dela, učinek pa takšen, kot bi prenovili kopalnico
Pet minut dela, učinek pa takšen, kot bi prenovili kopalnico
okusno
Portal
Imate v zamrzovalniku mleto meso? Iz njega lahko pripravite veliko več kot bolonjsko omako
Te dni vsi pečejo jabolčno pito, a to staro pecivo na lončke je še preprostejše
Te dni vsi pečejo jabolčno pito, a to staro pecivo na lončke je še preprostejše
Tri jesenske jedi nekdanje MasterChefovke, ki so strašno enostavne
Tri jesenske jedi nekdanje MasterChefovke, ki so strašno enostavne
MasterChef: Ajda ustvarila nov čokoladni hit, tukaj je recept
MasterChef: Ajda ustvarila nov čokoladni hit, tukaj je recept
voyo
Portal
Enkratni Mare
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022