254-kilogramskega terorista IS po aretaciji odpeljali s poltovornjakom

V iraškem Mosulu so aretirali enega od vodilnih teroristov IS Abu Abdula Barija, znanega tudi pod imenom Šifa al Nima. Kako moškega odpeljati v pripor, je bil precejšnji izziv za iraško policijo. Terorist ima namreč kar 254 kilogramov in se komaj premika. S kraja aretacije ga niso mogli odpeljati z avtomobilom, saj vanj ne more, zato so ga posadili v zadnji del poltovornjaka.

Na družbenih omrežjih so se pojavile fotografije njegove aretacije na domu in med transportom. Ni pa jasno, kako je prišel iz svojega skrivališča do vozila.