258 milijonov evrov za vlake, ki so preveliki za vožnjo skozi predore

Da bi obnovili star vozni park na že tako slabo povezanem severu Španije, je Renfe leta 2020 naročil 31 novih vlakov. Prihodnje leto bi morali zapeljati na tire, kot vse kaže, pa bodo v avtonomnih skupnostih Asturija in Kantabrija nanje čakali še vsaj do leta 2026.

Nacionalni železniški prevoznik Renfe je za posodobitev flote plačal 258 milijonov evrov. A se je zapletlo pri posredovanju podatkov. Proizvajalcu vlakov, podjetju CAF, je Renfe poslal mere, ki jih je dobil od upravljavca železniškega omrežja Adif. Baskovski CAF je že marca 2021 opozoril, da dimenzije novih vlakov morda niso ustrezne, a naletel na gluha ušesa.

"Letele bodo glave!"

Železniško omrežje iz 19. stoletja prečka številne gorate predele, predori pa so različnih velikosti in niso v skladu s sodobnimi standardnimi dimenzijami. "Za to nezaslišano napako bodo letele glave," je dejal predsednik avtonomne skupnosti Kantabrija Miguel Angel Revilla. Vodja voznega parka pri Renfe in Adifov glavni nadzornik sta ostala brez službe.

Španska ministrica za promet Raquel Sanchez je za napako izvedela šele nedavno in takoj sprožila interni nadzor, da bi ugotovili, kdo vse je vedel za napačne mere in zakaj nanje niso opozorili že prej. Xavier Flores, generalni sekretar za infrastrukturo, pa je priznal, da so ga s fiaskom seznanili že pred meseci.

"Zdi se neverjetno, sramota. Preveliki vlaki, to je še ena anekdota, ki opisuje katastrofalno stanje naših železnic. Njihove storitve so slabe. Nemočni smo," pripovedujejo razočarani domačini.

Kolikšna bo cena napačnih dimenzij?

Prevelikih vlakov sicer še niso izdelali, saj so bili še v fazi oblikovanja, kar pomeni, da bodo stroški napake minimalni. Toda dolgotrajni proces naročila in nabave bodo pristojni morali začeti znova. Da bi novi vlaki lahko drveli po vseh predorih, jih bodo zdaj izdelali po specifikacijah vlakov, ki že vozijo po tirih na severu Španije. Upravljavec omrežja pa bo posodobil svoje baze podatkov, da se tovrstne polomije ne bi več ponavile.

Preširoki vlaki tudi v Franciji

Težave z metrom so imeli leta 2014 tudi v Franciji. Nacionalno železniško podjetje SNCF je tedaj naročilo 2.000 regionalnih vlakov, ki so bili preširoki za posamezne perone. Pri posredovanju dimenzij pristojni niso upoštevali nekoliko starejših železniških postaj na omrežju. Napako so ugotovili šele, ko so nove vlake že izdelali, kar je povečalo stroške, saj so morali neprimerne stare perone obnoviti ali zgraditi nove.