26 Alžircev že tri tedne ujetih na pariškem letališču

26 državljanov Alžirije je že tri tedne ujetih na pariškem letališču Charles de Gaulle. Spijo na stolih, hrano jim nosijo prostovoljci, za tuširanje pa morajo plačati 20 evrov. Skupina, v kateri sta tudi dve mladostnici in 75 let stara ženska, je 26. februarja priletela z londonskega letališča Heathrow, namenjena pa je bila v domovino. Vsi so imeli nujne razloge za pot v domovino, a zaradi pojava britanske različice koronavirusa so lete v Alžirijo odpovedali.

V Parizu jih je letalska družba Air Algeria obvestila, da svojega potovanja zaradi ukrepov proti širjenju covida-19 ne morejo nadaljevati. Od takrat skupina živi kar na enem izmed letaliških terminalov. Alžirsko veleposlaništvo v Parizu je za BBC povedalo, da je letalska družba vse potnike že dan pred letom obvestila, da je njihov let zaradi pojava britanske različice koronavirusa v Alžirijo iz Pariza odpovedan. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Odkar so prišli na letališče, potniki spijo na stolih ali na tleh, hrano pa jim nosijo prostovoljci. Eden izmed potnikov je hospitaliziran v bolnišnici, piše BBC.Lahko se stuširajo, a za uporabo tušev morajo plačati 20 evrov. Vsak dan pa jih obišče zdravnik. Air Algeria jim je nekaj časa sicer dajala bone za hrano, a je s tem prenehala, ko so potniki zavrnili njihovo ponudbo, da jih prepeljejo nazaj v London.In zakaj se ne vrnejo v London? Večina jih ima nujne razloge, da se vrnejo v domovino. Nekateri imajo bolne sorodnike, spet eden izmed njih je za BBC povedal, da je prodal stanovanje v Londonu in pustil službo, zato se ne more več vrniti. icon-expand