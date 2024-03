26 let skrival umor, med ločitvijo ga je izdal mož

Zločin iz leta 1998 je epilog dobil šele leta 2021, ko se je njegova skrivnost le razkrila. Zdaj bo moral zaradi umora, ki ga je naposled le priznal, v zapor za 16 let.

V tem času je bil namreč v postopku ločitve s svojim možem, s katerim sta bila tudi bitko za skrbništvo. In prav njegov mož je tedaj pomagal oblastem z namigom, da mu je mož pred desetimi leti povedal, da je nekoga ubil. Stephenson je svojemu možu namreč zaupal, da je leta 2014 v gejevskem baru srečal moškega z imenom Randal Oliphant. Odpeljala sta se njegov dom, kjer ga je v kopalnici dvakrat ustrelil do smrti.

Kot je povedal Stephenson, je žrtev po prvem strelu prosila, da mu prizanese. Motiva ni nikoli izdal. Truplo žrtve so odkrili dva meseca kasneje v gozdu. Svojemu možu je Stephenson zaupal še, da je kasneje preuredil kopalnico, da je prekril mesto zločina. Stephenson je sicer bil med osumljenci za izginotje moškega že leta 1998, a ni znano, zakaj ga niso aretirali.

Stephensonov mož je januarja 2020 vložil vlogo za ločitev. Policiji je povedal, da je potem, ko mu je mož priznal umor, poskusil raziskati, kaj se je zgodilo, a ni dobil veliko informacij. Nekaj let potem, med postopkom ločitve, pa je le spregovoril z organi oblasti. Potem je stekla operacija pod krinko. Preiskovalcem je ožičen pomagal izvabiti priznanje. S Stephensonom se je sprva pogovarjal o hčerkah, potem pa je omenil njegovo priznanje za umor. Stephenson je ob tem postal paranoičen in posumil, da je njegov mož ožičen. Stephenson je na koncu le priznal, da je priznal umor svojemu možu, a je trdil, da je to naredil zato, da bi ga prestrašil, da bi ostal v razmerju z njim, še poroča CNN. Na koncu so ga zaradi umora obsodili na 16 let zapora.