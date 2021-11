26 let v zaporu zaradi umora, ki ga ni mogel zagrešiti

Lamar Johnson je že več kot četrt stoletja zaprt zaradi zločina, umora prijatelja oktobra 1994, ki ga dokazano ni zagrešil. Čeprav je pravi morilec dejanje v pismu policiji priznal, so takrat 21-letnega Johnsona obsodili po hitrem postopku. "Niti zaslišali me niso niti pogledali dokazov, ki sem jih predstavil. In ne razumem, zakaj," je povedal.

Poleg tega je hude zlorabe med preiskavo primera in sojenjem odkrila tudi nova okrajna tožilka, ki je znova odprla primer. Detektiv, ki je preiskoval primer, je ponaredil izjave štirih prič. Eni je plačal 3500 evrov, da je Johnsona identificirala kot morilca, čeprav sta bila moška, ki sta napadla žrtev, zamaskirana. Johnson je imel alibi, poudarja odvetnica Lindsay Runnels. Njegov primer je prevzela v okviru projekta Innocence project, ki pomaga obsojenim po nedolžnem obsojenim. "Bil je skoraj šest kilometrov stran. Bil je s svojo prijateljico, ki je na sojenju to potrdila, enako še dve priči," je spomnila.

Tožilka je sodišče že leta 2019 zaprosila za ponovno sojenje, a jo je zavrnilo, prav tako vrhovno sodišče. In sicer po posredovanju republikanskega državnega tožilca Erika Schmita, ki je sodišče opomnil, da po zakonu okrajni tožilci nimajo pooblastil za vlaganje tovrstnih pritožb. Sam pa tega noče storiti. "Tožilka je predstavljala državo. To je ..." je začel Johnson, preden so ga premagale solze. "To je veliko razočaranje, ker ne odločajo o tem, ali je nedolžen, temveč kdo ima večjo moč in pristojnost, da ga izpusti," pa pravi njegova hči Kiera Barrow.

47-letnemu Johnsonu in njegovi družini, ostareli materi ter hčerki, kljub vsemu ostaja upanje, da bo nekega dne vendarle odkorakal na svobodo.