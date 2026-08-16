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26.000 evrov vsakemu, ki ubije ali zajame ameriškega vojaka, ženskam dvojno

Teheran, 16. 08. 2026 16.36 pred 58 minutami 1 min branja 13

Avtor:
STA M.V.
Iranska revolucionarna garda

Iranska vojska je razpisala nagrado v višini 30.000 dolarjev oziroma slabih 26.000 evrov za vsakega, ki ubije ali zajame ameriškega vojaka. Ženskam, ki bodo izvedle takšno dejanje, bodo izplačali dvakrat višjo nagrado.

"Vsak, ki ubije ali zajame in preda pripadnika vojske ZDA, ki je napadel našo državo, bo od Islamske republike Iran oziroma iranske vojske prejel nagrado v višini 30.000 dolarjev oziroma pet milijard tomanov," je dejal Hatami in dodal, da bodo "pogumne Iranke, ki bodo izvedle takšno dejanje, prejele dvojno nagrado".

Hatami ni navedel, kje ali kdaj naj bi bilo mogoče vojake ZDA ubiti ali zajeti. V Iranu med vojno na Bližnjem vzhodu po doslej znanih podatkih ni bilo nameščenih kopenskih sil ZDA, izjema je bila aprilska reševalna operacija po sestrelitvi pilota ZDA.

Vojna med Teheranom in Washingtonom se je začela 28. februarja, ko sta ZDA in Izrael napadla Iran. Iran je odgovoril z napadi po vsej regiji. Po skoraj 40 dneh spopadov je bilo aprila doseženo premirje, junija pa so strani oblikovale okvir za mirovna pogajanja, ki so pozneje propadla.

Iran in ZDA sta odtlej občasno izmenjala napade. Spopadi so bili večinoma osredotočeni na jug Irana in območje Hormuške ožine.

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KOMENTARJI13

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Watcherman
16. 08. 2026 17.39
Kako ste kaj podporniki in zagovorniki Irana ste v redu?
Odgovori
0 0
simc167
16. 08. 2026 17.30
Bravo
Odgovori
-1
2 3
rahlo_nepristranski
16. 08. 2026 17.31
Ti si bolan
Odgovori
-1
1 2
Watcherman
16. 08. 2026 17.37
Ti si totalno bolan in neumen.
Odgovori
0 0
Alex82
16. 08. 2026 17.26
Zahodna propaganda same bedarije od novice fuj.
Odgovori
-4
0 4
devote
16. 08. 2026 17.25
Spet so kemtrali nazaj ... Je pa na novo to, da se vecinoma zdaj odvija posipavanje ponoci in do jutra ni vec tako ocitnih sledi. Se pa s kemtrali oblake ustvarja ALI razbija. Zdaj pa si mislite svoje...
Odgovori
-1
2 3
Kruha in Iger
16. 08. 2026 17.21
Vse gre v pravo smer, na svoji zemlji so iranci gospodarji.
Odgovori
+2
6 4
Watcherman
16. 08. 2026 17.38
Z grožnjami svetu ne pozabi.
Odgovori
0 0
periot22
16. 08. 2026 17.11
Pravilno, na tujem ozemlju nimajo kaj iskati!!!!!!!!!
Odgovori
+2
7 5
bandit1
16. 08. 2026 16.51
Bla bala bla... tisti ki ni bil v Iranu ne ve kaj je tam. Tam ti nihče nič noče še pomaga ti. Če pa izivaš in se delaš frajerja je pa povsod enako.
Odgovori
+2
8 6
Slavko BabIč
16. 08. 2026 16.46
Kakšna nagrada je pa za Trumpeta?
Odgovori
+5
9 4
štrekeljc
16. 08. 2026 16.45
No, pa naj še kdo reče, da islamisti žensk ne cenijo!
Odgovori
+11
16 5
Watcherman
16. 08. 2026 17.39
Pozanimaj se malo kaj počnejo in naredijo ženskam,če se ne držijo režima in pravil v Iranu.
Odgovori
0 0
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