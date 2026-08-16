26.000 evrov vsakemu, ki ubije ali zajame ameriškega vojaka, ženskam dvojno

"Vsak, ki ubije ali zajame in preda pripadnika vojske ZDA, ki je napadel našo državo, bo od Islamske republike Iran oziroma iranske vojske prejel nagrado v višini 30.000 dolarjev oziroma pet milijard tomanov," je dejal Hatami in dodal, da bodo "pogumne Iranke, ki bodo izvedle takšno dejanje, prejele dvojno nagrado".

Hatami ni navedel, kje ali kdaj naj bi bilo mogoče vojake ZDA ubiti ali zajeti. V Iranu med vojno na Bližnjem vzhodu po doslej znanih podatkih ni bilo nameščenih kopenskih sil ZDA, izjema je bila aprilska reševalna operacija po sestrelitvi pilota ZDA.

Vojna med Teheranom in Washingtonom se je začela 28. februarja, ko sta ZDA in Izrael napadla Iran. Iran je odgovoril z napadi po vsej regiji. Po skoraj 40 dneh spopadov je bilo aprila doseženo premirje, junija pa so strani oblikovale okvir za mirovna pogajanja, ki so pozneje propadla.

Iran in ZDA sta odtlej občasno izmenjala napade. Spopadi so bili večinoma osredotočeni na jug Irana in območje Hormuške ožine.