267 ljudi na krovu: v trajekt začela vdirati voda, nato se je prevrnil

Potniški trajekt s 267 ljudmi na krovu se je v nedeljo prevrnil približno štiri navtične milje oziroma dobrih sedem kilometrov od obale severnega dela Cipra. Oblasti so sprožile obsežno reševalno akcijo, v kateri sodelujejo obalna straža, reševalne službe, helikopterji ter druga plovila. Vodja turških Ciprčanov je sporočil, da je umrlo najmanj šest ljudi, 172 pa so jih rešili. Reševalna akcija se nadaljuje, zato se lahko podatki o številu žrtev in rešenih še spremenijo. Na trajektu je bilo po podatkih oblasti 259 potnikov in osem članov posadke. Šlo je za katamaranski tip potniškega plovila zasebnega ladjarja Filo Denizcilik.

Kmalu po izplutju začel vdirati v vodo

Trajekt je iz pristanišča Girne, grško Kyrenia, izplul okoli 12.30 po lokalnem času. Namenjen je bil v Tasucu v turški provinci Mersin. Toda težave so se začele že kmalu po odhodu iz pristanišča. V plovilo je iz za zdaj neznanega razloga začela vdirati voda, kapitan pa je poslal klic na pomoč. Na kraj so se odpravile enote obalne straže in pristaniških oblasti. Reševanju so se pridružile tudi ribiške ladje na območju. Po navedbah prič so nekateri potniki, ko se je trajekt začel polniti z vodo, skočili v morje. Plovilo se je nato prevrnilo. Posnetki s kraja nesreče prikazujejo prevrnjen trup trajekta in ljudi v rešilnih jopičih v morju oziroma na plovilu. Rešene potnike prevažajo nazaj v pristanišče Girne, nekatere pa so odpeljali v bolnišnice.

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Vzrok nesreče še ni znan