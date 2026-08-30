267 ljudi na krovu: v trajekt začela vdirati voda, nato se je prevrnil

Potniški trajekt s 267 ljudmi na krovu se je v nedeljo prevrnil približno štiri navtične milje oziroma dobrih sedem kilometrov od obale severnega dela Cipra. Oblasti so sprožile obsežno reševalno akcijo, v kateri sodelujejo obalna straža, reševalne službe, helikopterji ter druga plovila.
Vodja turških Ciprčanov je sporočil, da je umrlo najmanj šest ljudi, 172 pa so jih rešili. Reševalna akcija se nadaljuje, zato se lahko podatki o številu žrtev in rešenih še spremenijo.
Na trajektu je bilo po podatkih oblasti 259 potnikov in osem članov posadke. Šlo je za katamaranski tip potniškega plovila zasebnega ladjarja Filo Denizcilik.
Kmalu po izplutju začel vdirati v vodo
Trajekt je iz pristanišča Girne, grško Kyrenia, izplul okoli 12.30 po lokalnem času. Namenjen je bil v Tasucu v turški provinci Mersin. Toda težave so se začele že kmalu po odhodu iz pristanišča. V plovilo je iz za zdaj neznanega razloga začela vdirati voda, kapitan pa je poslal klic na pomoč.
Na kraj so se odpravile enote obalne straže in pristaniških oblasti. Reševanju so se pridružile tudi ribiške ladje na območju. Po navedbah prič so nekateri potniki, ko se je trajekt začel polniti z vodo, skočili v morje.
Plovilo se je nato prevrnilo. Posnetki s kraja nesreče prikazujejo prevrnjen trup trajekta in ljudi v rešilnih jopičih v morju oziroma na plovilu. Rešene potnike prevažajo nazaj v pristanišče Girne, nekatere pa so odpeljali v bolnišnice.
Vzrok nesreče še ni znan
Zakaj je v trajekt začela vdirati voda, za zdaj ni jasno. Minister za promet turških Ciprčanov Erhan Arkl je dejal, da pristojni vzrok še ugotavljajo.
Prva poročila nekaterih medijev so omenjala razburkano morje, vendar je Arkl dejal, da vremenske razmere niso bile takšne, da bi preprečevale plovbo. Zato za zdaj ni mogoče trditi, da je bilo za nesrečo krivo vreme. "Poskušamo rešiti potnike. Preiskujemo, kaj se je zgodilo," je dejal.
Ciper je sicer de facto razdeljen od leta 1974, ko je po državnem udaru ciprskih Grkov sledila turška vojaška intervencija. Leta 1983 je bila na severu razglašena Turška republika Severni Ciper, ki jo kot samostojno državo priznava le Turčija. Mednarodno priznana Republika Ciper ima dejanski nadzor nad južnim delom otoka.
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