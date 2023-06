27-krat opravljal izjemno težek državni izpit, zdaj razmišlja, da bi prenehal

56-letni Liang Ši že 27 let opravlja izpit gaokao, ki slovi po svoji težavnosti, je pa ključen za vpis na univerze. A Ši nikoli ni preveč zadovoljen s svojim rezultatom, čeprav je v preteklosti dosegel zavidljive rezultate. Letos pa mu je izpit šel slabše, Ši je razočaran in razmišlja, da izpita ne bi več opravljal.

56-letni Liang Ši je v mnogih pogledih živel uspešno življenje. Delal je v različnih panogah, sčasoma odprl svoje podjetje, se poročil in imel sina. Toda enega cilja še ni dosegel, čeprav ne zato, ker se ni potrudil: na kitajskem sprejemnem izpitu za univerzo je dosegel dovolj dober rezultat, da se je lahko vpisal na najboljšo univerzo. Liang je v začetku junija skupaj s skoraj 13 milijoni študentov po vsej državi opravljal naporen dvodnevni izpit, znan kot gaokao. Izpit gaokao je opravljal že 27-krat, odkar je pred 40 leti prvič pristopil k izpitu, pa vsakič ni bil zadovoljen s svojim rezultatom. Rezultati izpitov so edino merilo za sprejem na fakulteto, večina kandidatov pa ima le eno priložnost, saj se izpit opravlja enkrat na leto.

Liang je bil izjema, saj se je zaradi svoje vztrajnosti znašel na naslovnicah nacionalnih časopisov. Po opravljenem izpitu gaokao je posnel videoposnetek na portalu Douyin, ki je enakovreden kitajskemu TikToku, v katerem pravi, da s svojim dosežkom ni preveč zadovoljen. Tokrat mu za razliko od prejšnjih let preprosto ni šlo najboljše. "Morda bo nekoliko težko, če bom letos želel študirati na dobri univerzi," je dejal na videoposnetku. Rezultati, objavljeni v petek, so potrdili njegove strahove. Dosegel je 428 točk od 750 možnih, kar je manj kot prejšnje leto in premalo za vpis na večino šol, kaj šele na elitno univerzo, kot je sečuanska, ki si jo je želel že desetletja.

icon-expand Študenti med opravljanjem izpita FOTO: AP

"Zdaj sem tako razočaran, tako razočaran," je dejal v neposrednem prenosu na družbenih omrežjih, ki ga je gostil lokalni medij Sichuan TV in na katerem je odpiral svoj rezultat. "Čeprav se mi je zdelo, da je bil ta test nekoliko neuspešen, vseeno nisem mislil, da bom dosegel nižji rezultat od lanskega." Gaokao zajema štiri predmete: kitajščino, matematiko, angleščino in naravoslovje (fizika, kemija in biologija) ali humanistiko (politika, zgodovina in geografija). Liang je v neposrednem prenosu povedal, da se počuti razočarano pri vseh predmetih, zlasti pa pri kitajščini in humanistiki. Leta in leta poskusov Liang, doma iz Sečuana, se je leta 1983 kot mlad študent prvič udeležil izpita gaokao, vendar ni dosegel minimalnega števila točk za sprejem na fakulteto, navaja državni časnik China Daily. Poskušal je še naslednji dve leti, a s podobnimi rezultati. V naslednjem desetletju se je vpisal na tehnično šolo, vendar jo je kmalu zapustil. Opravljal je druga priložnostna dela, delal v tovarni lesa in se poročil. Vendar se je pri vsem tem še naprej učil in občasno opravljal izpit gaokao. Leta 1992 je celo dosegel dovolj visok rezultat, da se je lahko vpisal na univerzo v Nandžingu, navaja China Daily. A ker je bil nezadovoljen, je ponudbo zavrnil in se še naprej trudil.

icon-expand Med opravljanjem dvodnevnega državnega izpita gaokao FOTO: AP

Vendar tudi izpita gaokao ni mogel opravljati večno, izpit ima namreč starostno omejitev. Zaposlil se je kot prodajalec, nato pa odprl uspešno pisarno. Leta 2001 pa se mu je znova nasmehnila sreča, saj je vlada odpravila starostno omejitev in mu s tem omogočila, da se je ponovno prijavil. Sprva le občasno, nato pa vztrajno in dosledno. Od leta 2010 se tako izpita udeleži prav vsako leto. V zadnjem letu je trdo delal, odšel od doma ob osmih zjutraj, da bi se učil v prijateljevi čajnici, in se domov vrnil šele pozno zvečer, je poročal China Daily. Sprijaznil se je celo s tem, da mu univerza v Sečuanu morda ne bo dosegljiva, in se odločil, da se bo vpisal na katero koli "naključno univerzo", ki ga bo sprejela. Vendar je v petek, ko je pregledoval svoje rezultate, zvenel poraženo. Ni prepričan, ali bo leta 2024 ponovno opravljal test. "Če mi naslednje leto ne bo uspelo doseči cilja, bom morda tudi jaz obupal," je dejal. "Verjamem, da sem v vsakem pogledu v redu, vendar rezultati vedno znova dokazujejo, da temu ni tako," je dejal. "Če mi bo res uspelo najti težavo in jo spremeniti ter se bo moj rezultat izboljšal, potem morda še ne bom obupal." Izpit gaokao slovi po svoji težavnosti Izpit gaokao je znan po tem, da je zelo težak, saj so učenci, ki se več mesecev vnaprej pripravljajo na izpit, pod velikim pritiskom. Za generacije Kitajcev – in to še vedno velja za tisoče ljudi, ki še danes živijo na kitajskem podeželju – je bila univerzitetna izobrazba edina vstopnica za uspeh. Pred letošnjim izpitom so številni študenti obiskali templje, da bi molili za dobre rezultate. Na veliki dan so oblasti v bližini testnih centrov uvedle omejitve, da bi zmanjšale hrup in motnje za udeležence testov, na primer prepovedale trobljenje bližnjih avtomobilov. Druga podjetja, kot so restavracije, so med izpitom začasno prekinila poslovanje. Pred fakulteto se je zbrala množica podpornikov, ki so nosili transparente in glasno podpirali svoje najbližje, ki so opravljali izpit.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right