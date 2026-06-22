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27-letni Slovenec razgrajal v hrvaškem lokalu, policistom grozil s smrtjo

Mali Lošinj, 22. 06. 2026 07.30 pred 29 minutami 1 min branja 5

Avtor:
M.P.
Hrvaška policija

Pijan in pod vplivom kokaina je 27-letni Slovenec na Malem Lošinju v enem od tamkajšnjih lokalov razgrajal, razbijal kozarce in grozil zaposlenemu, po posredovanju policije pa je storil še vrsto drugih kaznivih dejanj. Med drugim je z razgrajanjem nadaljeval tudi na policijski postaji, policiste je žalil ter jim grozil s smrtjo.

27-letni Slovenec je bil na Hrvaškem obtožen več kršitev javnega reda in miru ter več kaznivih dejanj, med katerimi so tudi grožnje uradni osebi in poškodovanje tuje lastnine, poroča Net.hr.

Pod vplivom alkohola in kokaina je v noči s sobote na nedeljo začel v enem od gostinskih lokalov na Malem Lošinju. Moški je po navedbah policije motil goste, razbijal kozarce in grozil zaposlenemu, zaradi česar je na kraju posredovala policija.

Hrvaški policisti so Slovenca aretirali in ga prepeljali na policijsko postajo, kjer pa je z razgrajanjem nadaljeval. V prostoru za pridržanje se je tako še naprej agresivno obnašal, poškodoval inventar policije, prisotnim policistom pa je izrekel več žaljivk in jim grozil s smrtjo.

Policisti so ugotovili, da je imel 27-letnik v telesu 1,65 promila alkohola, test na droge pa je pokazal tudi prisotnost kokaina.

Po končani kriminalistični preiskavi so osumljenca v soboto zvečer predali nadzorniku pripora Policijske uprave Primorsko-goranska na Reki, zoper njega pa so vložili ovadbo na pristojno državno tožilstvo in sodišče. Obtožen je več kršitev javnega reda in miru ter kaznivih dejanj grožnje uradni osebi in poškodovanja tuje lastnine.

Policija je sporočila, da so ga v nedeljo, potem ko so ga pripeljali na sodišče, izpustili pod določenimi previdnostnimi ukrepi.

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KOMENTARJI5

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lokson
22. 06. 2026 08.16
Ko pa od domorodcev več kot upravičeno dobi po čebuli, je pa uboga žrtev. Posledično potem človek bere komentarje, od katerih se ti dviguje.
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+1
1 0
nelevnedesen
22. 06. 2026 08.10
Upam da so ga dober nabutal. Pri nas ne bi bilo nič
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+1
1 0
r h
22. 06. 2026 08.08
A je res nadaljeval z razgrajanjem?????, ali je to še ena od ........ hrvaške policije.
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-2
0 2
Pupa73
22. 06. 2026 08.04
upam da bojo imeli točno nič milosti in v lukno z njim za nekaj časa
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+2
2 0
zurc
22. 06. 2026 08.03
nabuhat v temi kot bika
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+4
4 0
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