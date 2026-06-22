27-letni Slovenec razgrajal v hrvaškem lokalu, policistom grozil s smrtjo

27-letni Slovenec je bil na Hrvaškem obtožen več kršitev javnega reda in miru ter več kaznivih dejanj, med katerimi so tudi grožnje uradni osebi in poškodovanje tuje lastnine, poroča Net.hr.

Pod vplivom alkohola in kokaina je v noči s sobote na nedeljo začel v enem od gostinskih lokalov na Malem Lošinju. Moški je po navedbah policije motil goste, razbijal kozarce in grozil zaposlenemu, zaradi česar je na kraju posredovala policija.

Hrvaški policisti so Slovenca aretirali in ga prepeljali na policijsko postajo, kjer pa je z razgrajanjem nadaljeval. V prostoru za pridržanje se je tako še naprej agresivno obnašal, poškodoval inventar policije, prisotnim policistom pa je izrekel več žaljivk in jim grozil s smrtjo.

Policisti so ugotovili, da je imel 27-letnik v telesu 1,65 promila alkohola, test na droge pa je pokazal tudi prisotnost kokaina.

Po končani kriminalistični preiskavi so osumljenca v soboto zvečer predali nadzorniku pripora Policijske uprave Primorsko-goranska na Reki, zoper njega pa so vložili ovadbo na pristojno državno tožilstvo in sodišče. Obtožen je več kršitev javnega reda in miru ter kaznivih dejanj grožnje uradni osebi in poškodovanja tuje lastnine.

Policija je sporočila, da so ga v nedeljo, potem ko so ga pripeljali na sodišče, izpustili pod določenimi previdnostnimi ukrepi.