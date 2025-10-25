27-letnica, ki je posilila in umorila francosko šolarko, bo za zapahi najmanj 30 let

Sodniki in porota so v primeru, ki je pretresel Francijo, odločili, da mora 27-letna Dahbia Benkired v zaporu preživeti najmanj 30 let. S tem so ji izrekli najstrožjo možno kazen v državi.
Po razsodbi je dekličina mama Delphine Daviet dejala: "Verjeli smo v pravico in jo dobili." "Obnovili smo spomin na mojo sestro, obnovili smo resnico," pa je dodal njen brat Thibault.
12-letna Lola Daviet je bila umorjena oktobra 2022. Njeno truplo so našli v plastični škatli za shranjevanje, na dvorišču stavbe v severovzhodnem Parizu, kjer je živela. Benkiredova je alžirska priseljenka, ki ji je bilo pred tem zapovedano, da mora zapusti državo. Umor deklice je sprožil burne javne razprave o migrantski politiki, predsem v skrajni desnici.
Za dosoditev najstrožje možne kazni si je močno prizadevalo francosko tožilstvo. Benkiredovo so pod drobnogled vzeli sodni izvedenci psihiatrične stroke in ugotovili, da ima sicer določene psihopatske lastnosti, sicer pa je povsem prisebna. "Ne delajte si utvar: nobeno zdravljenje z zdravili ne more bistveno spremeniti osebnosti Benkiredove. Ko ni bolezni, ni zdravljenja," je tožilec dejal senatu treh sodnikov in šestih porotnikov. "Prosim za odpuščanje, kar sem storila, je grozno. To je vse, kar imam povedati," pa je senatu, še preden je včeraj začel s posvetom, dejala 27-letnica.
Posnetki nadzornih kamer s popoldneva 14. oktobra 2022 prikazujejo, kako se je takrat 24-letna Benkiredova približal Loli, potem ko se je vrnila domov iz šole. Deklico je nato zvabila v stanovanje, ki ga je v stavbi oddajala njena starejša sestra. Tam se je več kot uro in pol spolno izživljala nad 12-letnico, nakar jo je napadla s škarjami in nožem za rezanje kartona. Zvezala jo je z lepilnim trakom, tudi okrog glave, kar je povzročilo smrt zaradi zadušitve.
Med branjem sodbe se je predsedujoči sodnik skliceval na "izjemno krutost kaznivih dejanj", ki jih je opisal kot "pravo mučenje". "Pri določanju ustrezne kazni je sodišče upoštevalo neizrekljivo psihično škodo, ki so jo žrtev in njena družina utrpeli v tako nasilnih in skoraj neizrekljivih okoliščinah," je dejal.
Benkiredova je v Franciji bivala s študentskim vizumom, ki pa ga ni podaljšala. Julija 2022 so jo ustavili na letališču v Parizu in ji dali 30 dni časa, da zapusti državo. Nekaj dni po Lolinem umoru je Jordan Bardella, predsednik francoske skrajno desničarske stranke Nacionalni zbor, na družbenem omrežju X zapisal, da "ta ženska ni imela kaj početi v Franciji". "Lolina morilka (deklici) nikoli ne bi smela prekrižati poti," se je z njim strinjal tudi njegov desničarski tekmec Eric Zemmour. Francoski minister za pravosodje Gerald Darmanin pa je ob tem kritiziral "nespodobnost" politikov, ki bi, kot je dejal, "morali razmisliti o posledicah svojih besed". Dekličina starša (oče Johan Daviet je lani umrl, star 49 let) sta medtem obsodila "vsako zlorabo imena in podobe Lole v politične namene".