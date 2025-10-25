27-letnica, ki je posilila in umorila francosko šolarko, bo za zapahi najmanj 30 let

27-letna Dahbia Benkired, ki je v Parizu oktobra 2022 posilila in umorila 12-letno Lolo Daviet, je bila obsojena na (v Franciji sicer redko) dosmrtno ječo. Benkiredovo so pod drobnogled vzeli sodni izvedenci psihiatrične stroke in ugotovili, da ima določene psihopatske lastnosti, sicer pa je povsem prisebna. "Ne delajte si utvar: nobeno zdravljenje z zdravili ne more bistveno spremeniti osebnosti Benkiredove. Ko ni bolezni, ni zdravljenja," je poudaril tožilec.

Sodniki in porota so v primeru, ki je pretresel Francijo, odločili, da mora 27-letna Dahbia Benkired v zaporu preživeti najmanj 30 let. S tem so ji izrekli najstrožjo možno kazen v državi. Po razsodbi je dekličina mama Delphine Daviet dejala: "Verjeli smo v pravico in jo dobili." "Obnovili smo spomin na mojo sestro, obnovili smo resnico," pa je dodal njen brat Thibault.

12-letna Lola Daviet je bila umorjena oktobra 2022. Njeno truplo so našli v plastični škatli za shranjevanje, na dvorišču stavbe v severovzhodnem Parizu, kjer je živela. Benkiredova je alžirska priseljenka, ki ji je bilo pred tem zapovedano, da mora zapusti državo. Umor deklice je sprožil burne javne razprave o migrantski politiki, predsem v skrajni desnici. Za dosoditev najstrožje možne kazni si je močno prizadevalo francosko tožilstvo. Benkiredovo so pod drobnogled vzeli sodni izvedenci psihiatrične stroke in ugotovili, da ima sicer določene psihopatske lastnosti, sicer pa je povsem prisebna. "Ne delajte si utvar: nobeno zdravljenje z zdravili ne more bistveno spremeniti osebnosti Benkiredove. Ko ni bolezni, ni zdravljenja," je tožilec dejal senatu treh sodnikov in šestih porotnikov. "Prosim za odpuščanje, kar sem storila, je grozno. To je vse, kar imam povedati," pa je senatu, še preden je včeraj začel s posvetom, dejala 27-letnica.

Dosmrtna kazen je v Franciji izjemno redka, Benkiredova pa je sploh prva ženska, ki so ji jo dosodili, poroča BBC. Med obsojenimi na dosmrtni zapor sta sicer še serijski morilec in posiljevalec Michel Fourniret ter skrajni džihadist Salah Abdeslam, ki je sodeloval v napadih v Parizu leta 2015, v katerih je bilo ubitih 130 ljudi.