Dveletna deklica, oblečena zgolj v pleničko, skoraj uro potovala v zaprtem kovčku

V nedeljo so namreč novozelandske policiste poklicali na avtobusno postajo v Kaiwakiju, majhnem mestu na severu države, potem ko je ena od potnic med rednim postankom voznika zaprosila za dostop do prostora za prtljago.

Na novozelandskem okrožnem sodišču North Shore je danes pred sodnika stopila 27-letna ženska, ki je obtožena zlorabe in zanemarjanja otroka, po tem ko so v njenem kovčku našli dveletno deklico.

Deklica je bila ujeta v kovčku skoraj eno uro, na sebi pa je imela le pleničko, je poročal Radio New Zealand .

"Voznik je postal zaskrbljen, ko je opazil, da se kovček premika. Ko ga je odprl, je v njem našel dveletno deklico," je sporočila novozelandska policija. Deklica je bila prepotena, a ni bila videti v slabem zdravstvenem stanju. Kljub temu so malčico odpeljali v bolnišnico, kjer je ostala na opazovanju.

"Policijska preiskava tega incidenta še poteka in nadaljnjih obtožb ni mogoče izključiti," so sporočili iz tamkajšnje policije. Še vedno ni jasno, v kakšnem odnosu sta ženska in otrok.

"Radi bi pohvalili voznika avtobusa, ki je opazil, da nekaj ni v redu in se je takoj odzval ter preprečil nekaj, kar bi lahko imelo precej težje posledice," je sporočila policija.

Iz avtobusnega podjetja so sporočili, da za otroke, mlajše od treh let, ne zaračunavajo vozovnic in da lahko brezplačno potujejo. Zakaj se je torej ženska odločila, da otroka skrije v kovček, za zdaj še ni jasno.