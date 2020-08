275 novih okužb na Hrvaškem, vdor virusa v splitsko bolnišnico

Včeraj so na Hrvaškem potrdili rekordnih 306 okužb, zaradi česar so se odločili tudi za uvedbo novih ukrepov, in sicer v Splitsko-dalmatinski županiji, kjer je stanje najhujše. Danes novega rekorda sicer niso podrli, so pa vseeno potrdili kar 275 novih okužb. Opravili so 1718 testov. Trenutno je hospitaliziranih 155 pacientov, od tega jih 12 potrebuje ventilator. Umrla je 63-letna ženska iz Osijeka.