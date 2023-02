28-letnico iz Hongkonga našli razkosano: 'Našli smo vse razen glave'

Še pred dvema tednoma je Abby Choi krasila naslovnico modne revije L' Officiel Monaco, zdaj pa so delne ostanke trupla 28-letne vplivnice in manekenke našli v hiši, ki je pripadala njenemu nekdanjemu možu. Najprej je policija v hladilniku našla dve nogi, ki sta pripadali umorjeni Abby, v hiši pa so našli še osebne stvari žrtve: osebno izkaznico, kreditno kartico in druge predmete.

Policijski inšpektor Alan Chung je dejal, da so našli vse dele telesa, razen glave. V hiši naj bi po njegovih besedah, ki jih povzema Deutsche Welle, našli še orodje za razkosavanje ostankov, vključno z mličniki za meso, motornimi žagami, oblekami, rokavicami in maskami. "Našli smo tudi dva lonca, ki naj bi vsebovala človeško tkivo."

"Menimo, da sta imeli žrtev in družina njenega nekdanjega moža veliko sporov, predvsem zaradi financ. Bili so nezadovoljni s tem, kako je žrtev ravnala s svojim premoženjem, kar se je razvilo v motiv za umor," so dejali inšpektorji.

Abbyjin nekdanji mož je še vedno na prostosti, vendar so bili priprti njegov oče, mati in starejši brat. Choijevo so za pogrešano razglasili v sredo, nazadnje naj bi jo videl brat njenega nekdanjega moža, ki je delal kot njen šofer.

Abby Choi je na Instagramu imela več kot 80.000 sledilcev in je bila zelo priljubljena v visoki družbi Hongkonga. Zaslovela je predvsem kot modna ikona in medijska osebnost ter ena najbolj iskanih vplivnic v industriji. Z nekdanjim možem Alexom Kwongom je imela dva otroka.