28-letnik s topim predmetom pretepel 59-letnico

V soboto zvečer so hrvaški policisti v Kuršancu v Međimurju posredovali zaradi poskusa umora, poroča Net.hr. Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Međimurje je ob 22.37 prejel prijavo o nasilju v družini, na kraj so bile nemudoma napotene policijske enote in ekipa nujne medicinske pomoči.

"Doslej opravljena kriminalistična preiskava je ugotovila, da je okoli 22.30 v družinski hiši 28-letni moški s topim predmetom večkrat udaril 59-letno žensko. Poškodovana ženska je utrpela hude telesne poškodbe, ki bi jih lahko med preiskavo označili tudi za smrtno nevarne," so zapisali v sporočilu.

59-letnica se namreč v bolnišnici bori za življenje. Policisti so moškega aretirali.