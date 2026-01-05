2,8 milijona evrov za ribo

Samooklicani "kralj tune" in njegova veriga restavracij Sushi Zanmai sta na dražbi na ribji tržnici ponudila najvišjo ceno za 243 kilogramov težko ribo, ulovljeno ob severovzhodni obali Japonske. Priznal je, da je mislil, da bo tuna lahko kupil za manj denarja, a je njegova cena presenetljivo hitro narasla.

Prejšnji rekord 333,6 milijona jenov (takrat 2,7 milijona evrov) je leta 2019 dosegel 278 kilogramov težek modroplavuti tun, ko je bil kupec prav tako Kimura.

Plačilo v višini 2,8 milijona evrov je najvišji znesek na tej novoletni dražbi, odkar so primerljive podatke začeli zbirati leta 1999.

Takrat je dražba prvič potekala na ribji tržnici Toyosu, potem ko se je preselila iz tradicionalne lokacije, tržnice Tsukiji, v bolj moderne prostore. Lani je najvišji ponudnik za 276-kilogramskega modroplavutnega tuna odštel 207 milijonov jenov.

Suši, izdelan iz danes prodanega tuna, bodo prodajali za približno 500 jenov (2,7 evra) na zvitek.