28. najbogatejši Zemljan na svetu v Pulju z 91-metrsko lepotico

Jadranska obala je magnet za slavne in bogate, valove hrvaškega morja pa režejo najrazkošnejše jahte na svetu. Iz Dubrovnika je v Pulj priplul eden največjih donatorjev ameriškega predsednika Trumpa in eden najbogatejših Zemljanov, Sheldon Adelson. Na 91-metrski lepotici, ki je kradla poglede mimoidočih, bogataš gosti izbrano vrsto sorodnikov in poslovnih partnerjev. Dva od njih sta bila pozitivna na koronavirus, a sta se pravočasno izolirala in nista pokvarila luksuznih počitnic.