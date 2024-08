29 let operacije Nevihta: Slovo MiG-ov in 20.000 majic

Mineva natanko 29 let, odkar se hrvaške sile vkorakale v Knin, glavno mesto samooklicane Republike Srbske krajine. To je bil vrhunec operacije Nevihta, ki se je začela le dan prej in s katero so v vsega 84 urah pod okrilje Hrvaške vrnili kar petino državnega ozemlja. Za operacijo Nevihta velja, da je praktično končala vojno na Hrvaškem in bila odločilnega pomena za konec vojne v BiH.

Vučić ob obletnici Nevihte zagotavlja, da Srbi ne bodo več žrtve pregona

Srbija je v Loznici na zahodu države v soboto obeležila dan spomina na mrtve in pregnane s Hrvaške med vojaško operacijo Nevihta. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na državni slovesnosti na stadionu pred več tisoč ljudmi zagotovil, da srbski narod ne bo nikoli več žrtev pogroma in pregona.

"Prvi dnevi avgusta so dnevi naše žalosti in spominov za izgubljenimi ljudmi, njihovimi hišami in otroki, ki jih ne bomo mogli nikoli več vrniti," je dejal, a izpostavil, da so to tudi dnevi ponosa. "Tisti, ki nas napadajo in se veselijo svoje velike zmage, nikoli ne bodo mogli razumeti, da ni zmaga, ko vodiš akcijo na tanku, soočen pa si z ženskami, otroci in starci na traktorjih," je dejal.

Na slovesnosti, ki se jo je udeležil srbski državni vrh, sta govorila tudi predsednik Republike Srbske Milorad Dodik in patriarh srbske pravoslavne cerkve Porfirije.

Dodik je ocenil, da Nevihta ni bila etnično čiščenje, temveč je "genocid v kontinuiteti", nadaljevanje med drugo svetovno vojno začete politike, da je treba "tretjino Srbov pokristjaniti, tretjino pobiti, tretjino pa pregnati". Dejal je, da se morajo strniti okoli ideje "Srbije kot države in Republike Srbske kot države".

Nevihto v Srbiji obeležujejo z državno slovesnostjo od leta 2015, ko so 5. avgust razglasili za dan žalosti na območju Srbije in Republike Srbske BiH.